Три удивительных плюса утреннего секса

О пользе секса известно довольно много, однако эксперты делают особый акцент на близость в утренние часы. Почему так? Причин много, и мы решили собрать основные полезные моменты раннего секса, о которых вы, возможно, могли и не догадываться.

Польза для сердца

Американские ученые пришли к выводу, что регулярный секс в период с 8 до 10 утра помогает снизить артериальное давление и тем самым уберегает нас от сердечного приступа. Если у кого-то в паре есть подобные проблемы, утренняя близость может стать настоящим спасением. Кроме того, утренний секс помогает повысить уровень эндорфинов, а значит хорошее настроение вам обеспечено на весь день. Проверьте вместе со своим мужчиной.

Средство от похмелья

Да-да, обычный секс может стать прекрасным средством от утреннего недомогания после веселой вечеринки накануне. Откажитесь от стаканчика легкого алкоголя с утра, секс решит проблему вашего плохого самочувствия. Идеально, если вашу утреннюю близость завершит оргазм, ваш организм скажет вам огромное «спасибо». Однако несколько стаканов чистой воды вам все равно не помешает, чтобы разогнать кровь.

Вместо зарядки