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В Таллинне можно получить оргазм на каждом шагу: сколько это стоит и что с вами будут делать?

На практике!
Мерилин Няреп
В Таллинне можно получить оргазм на каждом шагу: сколько это стоит и что с вами будут делать?
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Фото: Sander Ilvest/Shutterstock.com/Elu24 kollaaž

Хоть власти Таллинна и пожурили массажные салоны, предлагавшие помимо других частей тела также массаж пениса, они снова стали появляться в большом количестве, как грибы после дождя. Похоже, что Таллинн возвращает себе звание столицы эротического массажа Балтии, пишет Iltalehti.

В настоящее время массажные салоны в Таллинне находятся в тени и не так заметны простому горожанину, хоть и располагаются чуть ли не в самых людных местах. В Старом городе на главной улице Виру и в переулках поблизости их насчитывается около пятидесяти.

Самый старый из массажных салонов на улице Виру – это салон биомассажа, который теперь расширился и дарит своим клиентам новую услугу – оргазмическую интимную эпиляцию. 

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