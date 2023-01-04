Хоть власти Таллинна и пожурили массажные салоны, предлагавшие помимо других частей тела также массаж пениса, они снова стали появляться в большом количестве, как грибы после дождя. Похоже, что Таллинн возвращает себе звание столицы эротического массажа Балтии, пишет Iltalehti.
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В Таллинне можно получить оргазм на каждом шагу: сколько это стоит и что с вами будут делать?
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В Таллинне можно получить оргазм на каждом шагу: сколько это стоит и что с вами будут делать?
В настоящее время массажные салоны в Таллинне находятся в тени и не так заметны простому горожанину, хоть и располагаются чуть ли не в самых людных местах. В Старом городе на главной улице Виру и в переулках поблизости их насчитывается около пятидесяти.
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