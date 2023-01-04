Навести красоту и разбогатеть: когда делать денежную стрижку в январе 2023

Заручиться благосклонностью Вселенной поможет стрижка волос в определенные дни по лунному календарю. В зависимости от расположения Луны в январе 2023 можно привлечь удачу, финансовую стабильность и усилить внешнюю привлекательность. Однако стрижка волос в неблагоприятные даты способна оказать негативное влияние и навредить жизненной силе человека. Поэтому важно успеть посетить салон красоты и подстричься в благоприятные дни по лунному календарю, чтобы избавиться от прошлого негативного опыта.

Благоприятные дни для стимуляции роста волос в январе 2023

Укрепить здоровье волос, улучшить качество и густоту локонов можно при помощи стрижки, проведенной в специальные дни. В январе астролог советует отметить в деловом календаре три подходящие даты, так как этот период совпадает с растущей Луной.

«Для роста волос рекомендуется использовать следующие даты января: 2, 4, 9 января. В этот период можно делать свою обычную стрижку, подровнять кончики волос, обновить уже имеющуюся прическу, не делая что-то кардинально новое. Если вы хотите, чтобы рост, густота и качество волос усилились, то лучше стричься именно в эти дни»

Благоприятные дни для сохранения формы прически в январе 2023

Тем, кто стремится сохранить форму и стиль уже имеющейся прически астролог подсказывает воспользоваться датами: 11, 12, 23 и 24 января. Стрижка волос будет способствовать сохранению привычного образа на долгое время.

Стрижка волос будет способствовать сохранению привычного образа на долгое время.