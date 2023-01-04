Чтобы привлечь финансовую удачу в первом месяце Нового года, в лунном календаре есть три подходящих дня для денежной стрижки.
Навести красоту и разбогатеть: когда делать денежную стрижку в январе 2023
Заручиться благосклонностью Вселенной поможет стрижка волос в определенные дни по лунному календарю. В зависимости от расположения Луны в январе 2023 можно привлечь удачу, финансовую стабильность и усилить внешнюю привлекательность. Однако стрижка волос в неблагоприятные даты способна оказать негативное влияние и навредить жизненной силе человека. Поэтому важно успеть посетить салон красоты и подстричься в благоприятные дни по лунному календарю, чтобы избавиться от прошлого негативного опыта.
Благоприятные дни для стимуляции роста волос в январе 2023
Укрепить здоровье волос, улучшить качество и густоту локонов можно при помощи стрижки, проведенной в специальные дни. В январе астролог советует отметить в деловом календаре три подходящие даты, так как этот период совпадает с растущей Луной.
«Для роста волос рекомендуется использовать следующие даты января: 2, 4, 9 января. В этот период можно делать свою обычную стрижку, подровнять кончики волос, обновить уже имеющуюся прическу, не делая что-то кардинально новое. Если вы хотите, чтобы рост, густота и качество волос усилились, то лучше стричься именно в эти дни»
Благоприятные дни для сохранения формы прически в январе 2023
Тем, кто стремится сохранить форму и стиль уже имеющейся прически астролог подсказывает воспользоваться датами: 11, 12, 23 и 24 января. Стрижка волос будет способствовать сохранению привычного образа на долгое время.
Стрижка волос будет способствовать сохранению привычного образа на долгое время.
Благоприятные дни для удачной стрижки в январе 2023
Заручиться благосклонностью фортуны можно 15, 16, 27 и 28 января. Стрижка волос в это время будет особенно благотворной, так как оно содержит энергию с индикатором успеха.
Подходящие дни для замедления роста волос в январе 2023
Для тех, кто хочет замедлить рост волос или надолго избавиться от нежелательной шевелюры, подойдут три январских числа.
«Это будет актуально для тех мужчин, кто бреется налысо — для вас тоже есть специальные даты: 8, 20 и 27 января. Это даты со специальным индикатором, когда мы убираем все ненужное, сбриваем нежелательные волосы».
Денежная стрижка в январе 2023
Когда постричься, чтобы привлечь финансовый поток? В лунном календаре астролог назвала три дня, которые наиболее подходят для денежной стрижки. При этом она отметила, что достаточно состричь лишь кончики волос для того, чтобы энергия для получения прибыли активизировалась.
«Чтобы дополнительно активировать финансовую удачу, необходимо подстричься в определенные даты у специалистов или выбрать для этого людей, которым вы доверяете. Стричь самому волосы категорически нельзя. Даты для денежной стрижки: 22, 24 и 27 января»