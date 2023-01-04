Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушать
Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушать
Доброй традицией было дарили подарки старшим родственникам, чтобы предки славили свой род.
Раньше 4 января называли - "Черным днем". Считалось, что Настасья покровительствует заключенным, помогает тем, кто находится в тяжелых условиях и облегчает муки умирающих.
Женщинам категорически было запрещено выполнять тяжелую и черную работу. Верили, что в дом прийдет неприятность и смерть.
Что нельзя делать 4 января
- Нельзя 4 января прокалывать уши.
- Нельзя 4 января есть мясо. Верили, что можно заболеть.
- Нельзя 4 января ходить босыми в доме.
- Нельзя 4 января шить, вышивать, вязать.
Приметы на 4 января
- Если облака плывут навстречу ветру, то ждать снегопад.
- Если воды в озере или реке мало, то летом будет засуха.
- Если деревья покрылись инеем, то ждать потепления.