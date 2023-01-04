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Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушать

Limon.ee
Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушать
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Зимняя птица. Снегирь. Иллюстративное фото.
Зимняя птица. Снегирь. Иллюстративное фото. Фото: Larisa_Ignatova/Shutterstock

Женщинам 4 января категорически было запрещено выполнять тяжелую и черную работу, пишет Главред.

Доброй традицией было дарили подарки старшим родственникам, чтобы предки славили свой род.

Раньше 4 января называли - "Черным днем". Считалось, что Настасья покровительствует заключенным, помогает тем, кто находится в тяжелых условиях и облегчает муки умирающих.

Женщинам категорически было запрещено выполнять тяжелую и черную работу. Верили, что в дом прийдет неприятность и смерть.

Что нельзя делать 4 января

  • Нельзя 4 января прокалывать уши.
  • Нельзя 4 января есть мясо. Верили, что можно заболеть.
  • Нельзя 4 января ходить босыми в доме.
  • Нельзя 4 января шить, вышивать, вязать.

Приметы на 4 января

  • Если облака плывут навстречу ветру, то ждать снегопад.
  • Если воды в озере или реке мало, то летом будет засуха.
  • Если деревья покрылись инеем, то ждать потепления.
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