Голливудская дива начала год в приятной и, надо сказать, довольно молодой компании.
ФОТО ⟩ Анджелину Джоли заметили на свидании с 26-летним актером
Как сообщает издание Daily Mail, Джоли заметили в одном из лондонских кафе со звездой сериала «Нормальные люди» 26-летним Полом Мескалом. Неожиданная парочка мило попивала кофеек, когда один из очевидцев подловил их и сфотографировал. Встреча вряд ли носила романтический характер, ведь рядом с молодым актером и Анджелиной сидела ее дочь Шайло.
По информации инсайдеров, Джоли вместе с дочкой посетила Театр Алмейда, где они посмотрели спектакль «Трамвай "Желание"». Как раз в этой постановке Пол играет одну из главных ролей. Что ж, похоже, Анджелину так восхитила роль восходящей звезды, что она решила выразить свой восторг лично. Дорогого стоит!
Хотя говорить о любовной связи между актерами, конечно, не стоит, мы все-таки рады, что Джоли балует мужчин своим обществом. Не должна же такая красота пропадать! Тем более что Брэд Питт уже вовсю отрывается на свободе после болезненного развода. Недавно актер очень мило отпраздновал свой день рождения в компании новой возлюбленной.