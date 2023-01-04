ФОТО ⟩ Анджелину Джоли заметили на свидании с 26-летним актером

Как сообщает издание Daily Mail, Джоли заметили в одном из лондонских кафе со звездой сериала «Нормальные люди» 26-летним Полом Мескалом. Неожиданная парочка мило попивала кофеек, когда один из очевидцев подловил их и сфотографировал. Встреча вряд ли носила романтический характер, ведь рядом с молодым актером и Анджелиной сидела ее дочь Шайло.

По информации инсайдеров, Джоли вместе с дочкой посетила Театр Алмейда, где они посмотрели спектакль «Трамвай "Желание"». Как раз в этой постановке Пол играет одну из главных ролей. Что ж, похоже, Анджелину так восхитила роль восходящей звезды, что она решила выразить свой восторг лично. Дорогого стоит!