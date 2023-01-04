Актер Джереми Реннер, получивший известность благодаря роли Соколинного глаза, пострадал в результате несчастного случая, опубликовал селфи из больницы.
Звезда «Мстителей» Джереми Реннер вышел на связь после несчастного случая
Звезда «Мстителей» Джереми Реннер вышел на связь после несчастного случая
Артист получил травму во время уборки снега. Врачи оценивали состояние актера, как критическое. Поклонники были взволнованны известием о несчастном случае. Джереми вышел на связь и поспешил успокоить фанатов.
«Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас не слишком в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам», - написал Реннер в личном блоге.
Запись актер сопроводил фотографией. На снимке видно, что у Реннера синяк под глазом и сильно пострадала левая часть лица: на ней кровоподтеки и ссадина.
Актер решил очистить дорогу к дома от снега. Во время уборки автомобиль наехал на него. Актер потерял много крови.