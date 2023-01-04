Звезда «Мстителей» Джереми Реннер вышел на связь после несчастного случая

Артист получил травму во время уборки снега. Врачи оценивали состояние актера, как критическое. Поклонники были взволнованны известием о несчастном случае. Джереми вышел на связь и поспешил успокоить фанатов.

«Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас не слишком в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам», - написал Реннер в личном блоге.

Запись актер сопроводил фотографией. На снимке видно, что у Реннера синяк под глазом и сильно пострадала левая часть лица: на ней кровоподтеки и ссадина.