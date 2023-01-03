«Она начала кричать и хамить, заявляя, что у нее система показывает, что банковская транзакция не прошла», - описывает ситуацию в продуктовом магазине певица Элиза Кольк , где она не смогла найти общий язык с продавцом. Prisma говорит, что этот инцидент вызывает сожаление, и приносит клиентке извинения.
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Певица в шоке от поведения кассира Prisma и от ужасного обслуживания: в такие моменты скучаю по США!
Певица в шоке от поведения кассира Prisma и от ужасного обслуживания: в такие моменты скучаю по США!
«У меня был очень неприятный опыт в магазине Prisma Sikupilli», - написала Элиза Кольк на своей странице в Instagram в канун Нового года.
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