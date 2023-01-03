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Певица в шоке от поведения кассира Prisma и от ужасного обслуживания: в такие моменты скучаю по США!

Александра Юрман Кетлин Крузе
Певица в шоке от поведения кассира Prisma и от ужасного обслуживания: в такие моменты скучаю по США!
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Певица Элиза Кольк и кассир в Prisma, коллаж Elu24.
Певица Элиза Кольк и кассир в Prisma, коллаж Elu24. Фото: Elu24 kollaaž

«Она начала кричать и хамить, заявляя, что у нее система показывает, что банковская транзакция не прошла», - описывает ситуацию в продуктовом магазине певица Элиза Кольк , где она не смогла найти общий язык с продавцом. Prisma говорит, что этот инцидент вызывает сожаление, и приносит клиентке извинения. 

«У меня был очень неприятный опыт в магазине Prisma Sikupilli», - написала Элиза Кольк на своей странице в Instagram в канун Нового года.

«Я совершила покупки в этом магазине и хотела оплатить приобретенный товары бесконтактным карточным платежом. Операция не прошла. Затем я попросила дать мне вторую попытку, и всё та же история, платеж не прошел. Я спросила в третий раз и сказала, что это вина вашего терминала, потому что у меня всё с карточкой до этого было в порядке», - сказала певица. 

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