Певица в шоке от поведения кассира Prisma и от ужасного обслуживания: в такие моменты скучаю по США!

«Я совершила покупки в этом магазине и хотела оплатить приобретенный товары бесконтактным карточным платежом. Операция не прошла. Затем я попросила дать мне вторую попытку, и всё та же история, платеж не прошел. Я спросила в третий раз и сказала, что это вина вашего терминала, потому что у меня всё с карточкой до этого было в порядке», - сказала певица.