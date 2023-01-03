Крик души эстонской матери: ехала к детям, но была готова к тому, что жизнь оборвется в любую секунду

«Дорожные условия были крайне плохими и опасными! Главная дорога находилась в плохом состоянии, не говоря уже о мелких дорогах. В некоторых местах поле и дорога - одно целое», - говорит мать, которая сегодня во второй половине дня ехала в сторону Тарту, добавляя, что на ее глазах еще, к счастью, не произошло ни одного обгона.

«Спасает лишь тот факт, что участников дорожного движения очень мало».

«Разумеется, по пути из Пылва в Тарту я проезжала и по более мелким дорогам, но там видимость была практически нулевой», - говорит читательница порталу Elu24, которая чувствует, что вернуться домой живой практически невозможно. «Несколько раз я думала о смерти, задаваясь вопросом, смогу ли я благополучно добраться домой к своим детям».

«Временами машина даже издавала странный звук, потому что снег застревал под ней», - говорит читательница. Она добавляет, что большую часть времени ездит со скоростью 70 км/ч, другие водители обычно спокойно к этому относятся.

Она говорит, что на маленькой машине у нее точно были бы проблемы в ситуации с такими дорожными условиями. «К счастью, мне повезло. Когда Waze направил меня на более маленькую дорогу, снегоуборщик передо мной ехал на большой скорости и расчистил дорогу. Если бы его там не было, я бы, наверное, прямо там и остановилась».