Вт, 3.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Криминальная Эстония: труп убитой Майе сначала прятали в лесах, а потом выбросили в колодец

Limon.ee
Криминальная Эстония: труп убитой Майе сначала прятали в лесах, а потом выбросили в колодец
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Pilt videost

На скамье подсудимых трое жителей Эстонии. Самый большой список инкриминируемых деяний – у подсудимого Айво Волошина, его обвиняют в убийстве с целью присвоения чужого имущества, в компьютерном мошенничестве, причинении физического насилия и надругательством над телом убитой. 

2 января в Йыхвиском доме правосудия Вируского уездного суда начались слушания по делу Айво Волошина и Инге Пуллат и Андреса Пуллата. 

Инге Пуллат обвиняют во всем том же, в чем и Волошина, кроме причинения физического насилия, а Андреса Пуллата только в надругательстве над телом убитой. 

Ключевые слова
Наверх