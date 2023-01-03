На скамье подсудимых трое жителей Эстонии. Самый большой список инкриминируемых деяний – у подсудимого Айво Волошина, его обвиняют в убийстве с целью присвоения чужого имущества, в компьютерном мошенничестве, причинении физического насилия и надругательством над телом убитой.
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Криминальная Эстония: труп убитой Майе сначала прятали в лесах, а потом выбросили в колодец
Криминальная Эстония: труп убитой Майе сначала прятали в лесах, а потом выбросили в колодец
2 января в Йыхвиском доме правосудия Вируского уездного суда начались слушания по делу Айво Волошина и Инге Пуллат и Андреса Пуллата.