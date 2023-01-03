Криминальная Эстония: труп убитой Майе сначала прятали в лесах, а потом выбросили в колодец

2 января в Йыхвиском доме правосудия Вируского уездного суда начались слушания по делу Айво Волошина и Инге Пуллат и Андреса Пуллата.

Инге Пуллат обвиняют во всем том же, в чем и Волошина, кроме причинения физического насилия, а Андреса Пуллата только в надругательстве над телом убитой.