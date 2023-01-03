Для тысяч эстонских кабанов 2022 год стал последним: но повода для радости нет

В прошлом охотничьем сезоне (с начала 2022 года и к 30 ноября 2022 года) охотники в Эстонии отстрелили в общей сложности 6354 кабана. Кроме того, 33 кабана были найдены мертвыми, а 25 были убиты с признаками африканской свиной чумы, сообщает EJS.