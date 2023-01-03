В прошлом охотничьем сезоне (с начала 2022 года и к 30 ноября 2022 года) охотники в Эстонии отстрелили в общей сложности 6354 кабана. Кроме того, 33 кабана были найдены мертвыми, а 25 были убиты с признаками африканской свиной чумы, сообщает EJS.
Для тысяч эстонских кабанов 2022 год стал последним: но повода для радости нет
Для тысяч эстонских кабанов 2022 год стал последним: но повода для радости нет
Отдел мониторинга дикой природы Агентства окружающей среды Эстонии рекомендовал для этого охотничьего сезона отстрелить 14 000 кабанов.
По состоянию на конец ноября 2022 года больше всего кабанов было отстреляно на Сааремаа – 1865, но активно охотились и на Хийумаа – 1104 особи и в Пярнумаа – убито 507 особей, а в Харьюмаа – 267 кабанов.
Африканская свиная чума активно распространяется на юге Эстонии. Случаи заболевания кабанов были выявлены в Тартуском уезде, Пылваском уезде. Кроме того, в Ида-Вирумааском и Ляэне-Вируском уездах.