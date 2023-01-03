Писающий в окно сосед и ссора из-за мороженого: в Новый год полиция получала очень странные вызовы

– Позвонил мужчина, который заявил, что сосед только что мочился и испражнялся из окна собственной квартиры. Требуется патруль на место происшествия как можно скорее. Патруль не обнаружил на месте происшествия ни испражнений, ни их предполагаемого автора.

– Глава семьи был разгневан, потому что ему показалось, что его жена находится в магазине подозрительно долго. По возвращении дамы домой, мужчина взял миску свекольного салата и надел ее своей ненаглядной на голову, чтобы показать свою обиду. Женщина позвонила в полицию. «Нужна скорая помощь? Нет, у меня лишь несколько кусочков свеклы в волосах».

– Патруль был вызван на автовокзал, где нетрезвый мужчина кричал на прохожих. На деле выяснилось, что мужчина был абсолютно трезв, проблемы не было – он просто разговаривал по телефону с хорошим другом, который плохо слышит.

– Первый день нового года принес горячую ссору между сожителями. Патруль, прибывший на место происшествия, выяснил, что причиной конфликта стало мороженое, которое внезапно закончилось. Делиться последним никто не хотел, так и началась ссора.

– Звонок в полицию вечером 1 января: «Нет, со мной ничего не случилось. Я хотел поблагодарить вас. Искренне! Я тут смотрю «Полицейскую академию» и начал думать, что эстонская полиция – это тоже крутые ребята, черт! Я хотел сказать... что... Просто хорошо, что вы есть…»

Под постом полиции в Facebook несколько человек пишут, что это ненормально, что люди беспокоят стражей порядка по таким несерьезным поводам. «Это просто пустая трата времени полиции с такими вызовами...», – возмущаются люди.