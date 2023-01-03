Оля Полякова показала, как в подвале обустроила укрытие: если что, будем ночевать здесь

В помещении семье пришлось ночевать две ночи подряд. Однако подвал не предназначен для того, чтобы там спать. Поэтому Оля решила его обустроить под укрытие и разместила там две удобные кровати. «Два дня подряд мы уже спали в подвале. Там у нас был неудобный диван. И сегодня мы принесли в подвал кровати. Вдруг что, будем здесь ночевать. А то дети мои спали на этом диване», - сказала Оля.