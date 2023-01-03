Сколько сыра можно съедать в неделю и в чем его вред

Между тем твердый сыр - далеко не самая полезная еда. Частое употребление может приводить к неприятным последствиям, снижающим качество жизни. Так в чем же вред сыра и сколько грамм этого продукта можно употреблять в неделю?

Сыр может вызывать биохимическую зависимость

Ученым давно известен факт наличия в коровьем молоке опиатов сродни морфину. Люди, которые часто едят сыр, могут даже не подозревать, что дело вовсе не во вкусовых предпочтениях, а в химической зависимости. Что еще более удивительно, это вещество содержится даже в человеческом молоке. Конечно, его концентрация незначительна, но если вы большой любитель сыра, то оно может привести к зависимости.

Кроме того, во всех молочных продуктах содержится казеин. Он, конечно, не схож с наркотиками, но в результате его расщепления в желудке образуются казоморфины, которые считаются опиатами. Из всех молокосодержащих продуктов больше всего казоморфина именно в сыре.

Сыр может содержать следы инфекции

Коровы, которые выращиваются специально для молочных ферм, дают молоко намного более низкого качества, чем те, которые содержатся в домашнем хозяйстве. Дело тут в рационе и добавках, которыми пичкают животных, а именно антибиотиках и гормонах.