ФОТО ⟩ Неожиданная находка на капоте автомобиля в Ласнамяэ: кому может предназначаться это послание?

Рано утром 2 января на капоте покрытого льдом автомобиля в столичном районе Ласнамяэ была обнаружена мягкая игрушка в виде зайчика. Она белого цвета, но очень напоминает символ наступившего года. 2023-й по китайскому календарю – год Черного Водяного Кролика (Кота). Поэтому зайцев всех видов очень актуально было дарить на Рождество и в новогоднюю ночь.

Кажется, кто-то пытался приготовить сюрприз, но поскольку игрушка так и пролежала весь день на капоте автомобиля, и рано утром 3 января транспортное средство никуда не уехало, то читатель портала Limon.ee заметил, как машина уже покрыта горами снега, и где-то под сугробами из пушистых снежинок прячется он – плюшевый заяц, которого найдет хозяйка или хозяин автомобиля уже после очистки лобового стекла.

Фото: фото читателя

Фото: фото читателя

А вы когда-нибудь находили сюрпризы на лобовом стекле или капоте своего автомобиля? Расскажите нам в комментариях!

Владельца автомобиля мы призываем поторопиться, ведь сейчас ситуация в Ласнамяэ напоминает детское стихотворение Агнии Барто:

Зайку бросила хозяйка –

Под дождем остался зайка.

Со скамейки слезть не мог,