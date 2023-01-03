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Ошеломительно! ⟩ 57-летняя Элизабет Херли надела прозрачный комбинезон

Limon.ee
57-летняя Элизабет Херли надела прозрачный комбинезон
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Элизабет Херли
Элизабет Херли Фото: IMAGO/Frederic Kern

​57-летняя британская актриса Элизабет Херли 1 января разместила в Instagram снимки, сделанные во время празднования Нового года.

57-летняя британская актриса Элизабет Херли разместила в Instagram снимки, сделанные во время празднования Нового года.

«Горько-сладкое прощание с 2022 годом, годом как чрезвычайно счастливых, так и очень грустных воспоминаний. Встречаем 2023-й и надеемся, что все мечты сбудутся», – написала она.

Актриса запечатлена в прозрачном облегающем комбинезоне со стразами.

«Выглядишь так великолепно и сексуально в этом красивом наряде. Ошеломительно!» – прокомментировал подписчик bridgman.1.

«Самый лучший наряд!» – написала trinnywoodall.

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