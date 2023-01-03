57-летняя британская актриса Элизабет Херли 1 января разместила в Instagram снимки, сделанные во время празднования Нового года.
Ошеломительно! ⟩ 57-летняя Элизабет Херли надела прозрачный комбинезон
57-летняя Элизабет Херли надела прозрачный комбинезон
57-летняя британская актриса Элизабет Херли разместила в Instagram снимки, сделанные во время празднования Нового года.
«Горько-сладкое прощание с 2022 годом, годом как чрезвычайно счастливых, так и очень грустных воспоминаний. Встречаем 2023-й и надеемся, что все мечты сбудутся», – написала она.
Актриса запечатлена в прозрачном облегающем комбинезоне со стразами.
«Выглядишь так великолепно и сексуально в этом красивом наряде. Ошеломительно!» – прокомментировал подписчик bridgman.1.
«Самый лучший наряд!» – написала trinnywoodall.
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