Ошеломительно! ⟩ 57-летняя Элизабет Херли надела прозрачный комбинезон

57-летняя британская актриса Элизабет Херли разместила в Instagram снимки, сделанные во время празднования Нового года.

«Горько-сладкое прощание с 2022 годом, годом как чрезвычайно счастливых, так и очень грустных воспоминаний. Встречаем 2023-й и надеемся, что все мечты сбудутся», – написала она.