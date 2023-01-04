Астролог Wday рассказывает, почему 2023 год будет особенным из-за смены оси затмений и в какие даты надо быть особенно внимательными
20 главных дат 2023 года, когда ваша жизнь кардинально изменится
Наступивший 2023 год будет по всем параметрам непростым, ведь именно в течение грядущих 12 месяцев будет сменятся кармическая ось затмений. Именно она указывает, в каких сферах будут происходить главные перемены и куда Вселенная будет инвестировать свое внимание. Например, в 2022 году ось затмений двигалась по знакам Телец и Скорпион, поэтому тематикой года были ресурсы, самооценка и финансы (Телец), а также военные дела, вопросы наследства, кредитов и прошлых эмоциональных привязанностей (Скорпион).
Любопытно, что 13 июля 2023 года ось выходит из Тельца-Скорпиона и перемещается в знаки Овен-Весы. То есть тематика года будет резко меняться в середине лета: мир вновь совершит квантовый скачок, когда по Весам придется прощаться с отжившими отношениями и рабочими договоренностями, а по Овну - инициировать новые проекты и единолично выстраивать дорогу к собственному счастью.
Серединные даты
Главные события начнут происходить в так называемые серединные даты между затмениями. Это дни, которые являются равноудаленными от весенних и осенних затмений. В 2023 году они приходятся на:
21 и 22 января (Новолуние в Водолее)
28 и 29 января
5 февраля (Полнолуние во Льве)
28 апреля
18 июля (Новолуние в Раке)
25 июля
1 и 2 августа (Полнолуние в Водолее)
21 и 22 октября
Скорее всего в эти дни вам могут внезапно предложить финансовую операцию, сделку по покупке-продаже, а также возникнуть проблемы, связанные со здоровьем, например, постановка диагноза, поездка к врачу, важная хирургическая операция. Кроме того, в вашей жизни может появится новое сообщество людей (новые коллеги, студенты, одногруппники, единомышленники).
Даты затмений
В 2023 году ось затмений будет перемещаться со знаков Телец-Скорпион на Весы-Овен. Это значит, что общий тренд в мире будет смещаться на отношения между людьми. Ведь знак Весы традиционно отвечает за брачные или рабочие узы, умение быть дипломатичным и компромиссным. А Овен помогает отстаивать свои интересы и заявлять о себе, быть лидером и достигать целей собственным рвением.
Интересно, что узел прошлого будет идти по Весам, подсказывая, какие привычки в отношениях вам мешают и каких людей пора оставить позади. А вот узел будущего будет находится в знаке Овен, делая наиболее важными собственные интересы и выгоду. Вероятно, конфликт двух этих знаков может привести к череде разводов, увольнений и суровых семейных разборок. Особенно актуально это будет в дни:
20 апреля (Новолуние+Затмение в Овне)
5 мая (Полнолуние +Затмение в Тельце)
14 октября (Новолуние + Затмений в Весах)
28 октября (Полнолуние + Затмение в Тельце)
Ретроградный Меркурий и Ретроградная Венера
В 2023 году планета коммуникаций и договоренностей Меркурий будет находиться в ретроградном положении 4 раза: в начале года в январе, в мае, в сентябре и в декабре. Интересно, что он будет в положении ретрофазы только в знаках земной стихии, которые отвечают за деньги, питание, здоровье и карьеру.
Меркурий как вестник Богов словно передает послание всем нам о важности материального мира в течении 2023 года. Поэтому в даты разворота Меркурия назад вы можете начать переделывать финансовые договоренности, менять питание/режим, а также прорабатывать отношения с бывшими работодателями. Будьте особенно внимательны в дни:
21 апреля
23 августа
13 декабря
А вот планета отношений и финансов Венера будет ретроградной в жизнеутверждающем и оптимистичном знаке Льва. В древнеримской мифологии Венера учит любить себя и свою жизнь. Считается, что эта планета отвечает за талант делать свою жизнь удобной, комфортной, красивой и успешной во внешнем смысле.
Да-да, именно Венера будет учить нас в 2023 году пересматривать отношение к своей сексуальности, гардеробу/макияжу/прическе, творчеству, домашнему интерьеру и декору. Не удивляйтесь, если в даты ее разворота 23 июля и 4 сентября вы внезапно почувствуете импульс к тому, чтобы заново полюбить себя!
Вхождение Плутона в Водолей
В 2023 году впервые за 15 лет планета трансформации и метаморфозы Плутон заходит в знак Водолея, где будет находится до 2044 года. Несмотря на то что астрономы считают карликового Плутона далеко не планетой, в астрологии именно его смена знака приносит к самым масштабным сдвигам в общественном сознании.
Плутон в Водолее принесет глобальные перемены в Интернет-технологиях, понимании свободы, а также трансформирует мечты каждого человека. То, что вам казалось важным 2-3 года назад, абсолютно потеряет смысл — Плутон в Водолее принесет всем нам другие фантазии о лучшей жизни. Например, последние 15 лет Плутон шел по Козерогу и делал важным тему карьеры, статуса, социального положения. А Плутон в Водолее сделает важным ресурсом социальные связи людей: ваш статус не будет иметь веса, если вы не обладаете авторитетом в Интернете. Условно, блат и связи заменятся на влиятельность в сфере информационных технологий. Самыми модными и прогрессивными будут люди, которые создадут собственные комьюнити и станут лидерами мнений.
В более простом смысле Плутон в Водолее сменит ваше окружение: у вас могут появится новые друзья или единомышленники. Особенно в эти даты:
24 марта
12 июня
Вхождение Сатурна в Рыбы
Планета кармы и ограничений Сатурн заходит в знак Рыбы в марте 2023 года до 2026 года, максимально делая акцент на дисциплине в сфере здоровья и духовного роста. Обычно Сатурн учит планомерному движению вверх, а в знаке Рыб это движение будет именно в таких сферах как иммунитет, собственные страхи, психика и милосердие по отношению к другим. Звучит довольно неоднозначно, но именно Сатурн в Рыбах покажет всем нам связь между мыслями и имуной системой. Любое преувеличение негативных мыслей и сценариев будет ухудшать сопротивляемость организма к вирусам и всякого рода психозам.
Помните, что сильный дух может быть воспитан только путем проработки собственных установок, идущих из вашего далекого прошлого. В дату вхождения Сатурна в знак Рыбы у вас может случится ситуация, связанная со здоровьем, психикой или событие будет касаться ваших пожилых родственников.
8 марта
29 ноября