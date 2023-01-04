20 главных дат 2023 года, когда ваша жизнь кардинально изменится

21 апреля

23 августа

13 декабря

А вот планета отношений и финансов Венера будет ретроградной в жизнеутверждающем и оптимистичном знаке Льва. В древнеримской мифологии Венера учит любить себя и свою жизнь. Считается, что эта планета отвечает за талант делать свою жизнь удобной, комфортной, красивой и успешной во внешнем смысле.

Да-да, именно Венера будет учить нас в 2023 году пересматривать отношение к своей сексуальности, гардеробу/макияжу/прическе, творчеству, домашнему интерьеру и декору. Не удивляйтесь, если в даты ее разворота 23 июля и 4 сентября вы внезапно почувствуете импульс к тому, чтобы заново полюбить себя!

Вхождение Плутона в Водолей

В 2023 году впервые за 15 лет планета трансформации и метаморфозы Плутон заходит в знак Водолея, где будет находится до 2044 года. Несмотря на то что астрономы считают карликового Плутона далеко не планетой, в астрологии именно его смена знака приносит к самым масштабным сдвигам в общественном сознании.