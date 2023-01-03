Лидер российской группы «Машина времени», поэт и художник Андрей Макаревич, которого в РФ признали «иноагентом», 2 января в Facebook показал свою новую картину.
Жуть! ⟩ Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
«Черный водяной заяц, какой есть, такой есть», – написал он.
На изображении зайца можно заметить отражение самого Макаревича.
Черный Водяной Кролик (Заяц, Кот) – символ 2023 года по китайскому календарю.
Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную «красную кнопку».
Сейчас Макаревич с семьей проживает в Израиле.
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