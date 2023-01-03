Такой продукт есть у каждого на кухне: как правильно хранить символ богатства в доме, чтобы не было ссор в семье
Если в вашем доме постоянные ссоры, неприятная аура и одни разочарования, то стоит проверить свою кухню. Как говорят эксперты, с помощью таких вещей можно легко наладить атмосферу в вашем жилище.
Все самые обыкновенные продукты, которые есть на каждой кухне и хозяйки могут приносить в дом, как удачу, так и разочарования.
Чтобы в вашем доме никогда не возникало ссор, храните соль и сахар в шкафчиках.
Сахар, соль и все крупы никогда не оставляйте открытыми. Такие продукты всегда должны быть плотно закрытыми крышками или завязаны резинками. Если небрежно относиться к таким продуктам, то вокруг вашего дома будут ходить постоянные сплетни.
Сахар и соль нужно хранить в непрозрачных баночках. Верили, что с помощью сахара и соли можно навлечь на вас неприятности.
Если в вашем доме есть пшеничная крупа, храните ее только в контейнере с золотой крышкой. Считается, что пшено признак счастья в вашем доме.
Если возникли проблемы в вашей жизни, стоит по углам дома рассыпать немного манной крупы. Верили, что она поможет поскорее избавиться от неурядиц.
Главным символом богатства всегда являлась мука. Это продукт нужно прятать как можно дальше от посторонних глаз. Даже сейчас муку продают в бумажной упаковке. Хранить муку нужно в плотной упаковке и стараться не рассыпать. Если в вашем доме частые ссоры и проблемы с финансами, первым делом стоит обратить внимание на этот продукт.
Также бережно стоит относиться к лавровому листу. Лучше всего его хранить в прозрачной банке на кухне. Лавровый лист будет служить вашему дому защитой от сглаза и проблем, а еще поможет сохранить запах.