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ЖАРКИЕ КАДРЫ ⟩ Эстонская красотка Бригитте Сюзанне Хунт хвастается великолепной фигурой, отдыхая на Бали

Limon.ee
Эстонская красотка Бригитте Сюзанне Хунт хвастается великолепной фигурой, отдыхая на Бали
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Бригитте Сюзанне Хунт
Бригитте Сюзанне Хунт Фото: Remo Tõnismäe

Известная эстонская звезда реалити-шоу Бригитте Сюзанне Хунт написала в соцсетях, что с нового года начала бороьбу с пагубной привычкой - никотиновая зависимость не нравится ей самой, и она намерена сосредоточиться на устранении токсичных моделей поведения из жизни. Сейчас красотка отдыхает на Бали.

«Это первый раз в моей жизни, когда я делаю что-то настолько страшное. То, на что я никогда раньше не решалась. Я отправилась в путешествие в одиночку, - сообщила любимая телезвезда своим подписчикам в Инстаграме несколько недель назад. - Думаю, это будет очень интересно». Бригитте Сюзанне добавила, что она с нетерпением ждет рекомендаций от людей, которые уже путешествовали самостоятельно по острову Бали. Теперь телеведущая делится с поклонниками горячими отпускными снимками.

Телезвезда призналась, что у нее есть склонность попадать в никотиновую ловушку в трудные периоды. «Три недели назад все повторилось: я снова начала травить себя всеми возможными способами, чтобы избавиться от боли. Это помогает мне!»

Хунт написала в сообщении, что хочет доказать себе, что она сможет побороть зависимость: «Если я хочу по-настоящему исцелиться, мне нужно сломать свои токсичные шаблоны. Мне нужно найти внутренний покой без внешней стимуляции». Хунт написала, что 1 января снова отказалась от никотина. «И ты тоже!» - она призывает других последовать ее примеру.

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