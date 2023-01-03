ЖАРКИЕ КАДРЫ ⟩ Эстонская красотка Бригитте Сюзанне Хунт хвастается великолепной фигурой, отдыхая на Бали

«Это первый раз в моей жизни, когда я делаю что-то настолько страшное. То, на что я никогда раньше не решалась. Я отправилась в путешествие в одиночку, - сообщила любимая телезвезда своим подписчикам в Инстаграме несколько недель назад. - Думаю, это будет очень интересно». Бригитте Сюзанне добавила, что она с нетерпением ждет рекомендаций от людей, которые уже путешествовали самостоятельно по острову Бали. Теперь телеведущая делится с поклонниками горячими отпускными снимками.

Телезвезда призналась, что у нее есть склонность попадать в никотиновую ловушку в трудные периоды. «Три недели назад все повторилось: я снова начала травить себя всеми возможными способами, чтобы избавиться от боли. Это помогает мне!»