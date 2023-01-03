«На пороге новой жизни»: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые в январе 2023 года обретут счастье

Овен

Овнов в январе 2023 года ожидают приятные изменения. Речь не идет о ЧП или потрясениях, просто все происходящее будет планомерно улучшать жизнь представителей знака, считает Глоба. Жизненная энергия будет наполнять их, и чем более целеустремленными и настойчивыми в достижении цели будут Овны, тем больше энергии от Вселенной они получат. Уже с января начнется карьерный и финансовый рост.

Весы

Весы в январе 2023 года обретут сильных и могущественных союзников. Они поддержат их в работе и финансовом секторе, и в результате Весы смогут свернуть горы и совершить невероятный скачок по карьерной лестнице, станут достаточно состоятельными людьми. Глоба советует Весам сдерживать эмоции, чтобы не спугнуть удачу, а также уделить достаточное внимание своему образованию и повышению квалификации.

Скорпион