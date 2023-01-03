Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, для которых января 2023 года станет переломным месяцем. Цепочки событий закружат их в водовороте перемен и откроют для представителей знаков новую счастливую жизнь, пишет Prokazan.
«На пороге новой жизни»: Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые в январе 2023 года обретут счастье
Овен
Овнов в январе 2023 года ожидают приятные изменения. Речь не идет о ЧП или потрясениях, просто все происходящее будет планомерно улучшать жизнь представителей знака, считает Глоба. Жизненная энергия будет наполнять их, и чем более целеустремленными и настойчивыми в достижении цели будут Овны, тем больше энергии от Вселенной они получат. Уже с января начнется карьерный и финансовый рост.
Весы
Весы в январе 2023 года обретут сильных и могущественных союзников. Они поддержат их в работе и финансовом секторе, и в результате Весы смогут свернуть горы и совершить невероятный скачок по карьерной лестнице, станут достаточно состоятельными людьми. Глоба советует Весам сдерживать эмоции, чтобы не спугнуть удачу, а также уделить достаточное внимание своему образованию и повышению квалификации.
Скорпион
Скорпионы в январе заложат крепкий фундамент под структуру своего будущего счастливого будущего. Этот месяц, считает Глоба, оптимален для решения накопившихся проблем, планирования будущего, решения всех недоразумений с друзьями и близкими, с любимыми. Если Скорпион проделает все это планомерно и тщательно, то он станет сказочно счастлив.