ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как бурлил таллиннский Котел культуры в новогоднюю ночь

В последний вечер уходящего года в Котле культуры устроили грандиозную вечеринку: праздничная дискотека проходила сразу в двух залах.

В зале А выступили самые горячие артисты страны: nublu и NOËP, а DJ Lill и Dr.PhilGood отвечали за настроение публики. Специальным гостем здесь стал Gameboy Tetris.

В зале B выступили диджеи Estonian Funk Embassy, Хейди Пурга, Хенрик Эхте, Роман Вяземский и Керстен Кырге.