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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как бурлил таллиннский Котел культуры в новогоднюю ночь

Limon.ee
Смотрите, как бурлил таллиннский Котел культуры в новогоднюю ночь
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Новогодняя ночь привела в столичный Котел культуры самых популярных эстонских артистов – на сцену вышли диджеи nublu, NOËP и Funk Embassy. Специальным гостем вечера стал рэпер Павел Бочаров (Gameboy Tetris).

В последний вечер уходящего года в Котле культуры устроили грандиозную вечеринку: праздничная дискотека проходила сразу в двух залах.

В зале А выступили самые горячие артисты страны: nublu и NOËP, а DJ Lill и Dr.PhilGood отвечали за настроение публики. Специальным гостем здесь стал Gameboy Tetris.

В зале B выступили диджеи Estonian Funk Embassy, Хейди Пурга, Хенрик Эхте, Роман Вяземский и Керстен Кырге.

Смотрите галерею, чтобы увидеть, что происходило в Котле культуры в новогоднюю ночь!

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