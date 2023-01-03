Красота мамы, взгляд отца: Дарья Жукова показала дочь от Романа Абрамовича

Основательница музея современного искусства «Гараж» проводит новогодние праздники с близкими. Жукова предстала в ярком образе. На ней было оранжевое кружевное платье с высоким горлом. Дизайнер собрала волосы в высокий пучок и нанесла на лицо сдержанный макияж.

Поклонники Дарьи сделали много комплиментов ей и Лее. «Как две капли воды», «Профиль один в один Дашин», «Вроде похожи, но вижу в ней Романа», «Папина дочь», «А взгляд Абрамовича», «Какие милые!», «Красота от матери», «Даша, вы потрясающе выглядите!», «Ваша фигура просто идеальная», «Вау, это Лея? Она так выросла!», «Как быстро растут дети», «Девочки просто загляденье!» - высказались пользователи.

Москвичка познакомилась с Романом Абрамовичем в 2005 году. Они встретились на вечеринке после матча «Барселоны» и «Челси». Тогда Жукова только рассталась с теннисистом Маратом Сафиным. Роман на 15 лет старше Дарьи, однако разница в возрасте не смутила влюбленных. Абрамович при знакомстве с ней был женат во второй раз на Ирине Маландиной, от которой у него есть пятеро детей. После развода Роман женился на Жуковой.