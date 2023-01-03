41-летняя галеристка сделала селфи с дочерью Леей, которую родила от Романа Абрамовича. Дарья Жукова показала редкую фотографию, пишет thevoicemag.ru.
Красота мамы, взгляд отца: Дарья Жукова показала дочь от Романа Абрамовича
Основательница музея современного искусства «Гараж» проводит новогодние праздники с близкими. Жукова предстала в ярком образе. На ней было оранжевое кружевное платье с высоким горлом. Дизайнер собрала волосы в высокий пучок и нанесла на лицо сдержанный макияж.
Поклонники Дарьи сделали много комплиментов ей и Лее. «Как две капли воды», «Профиль один в один Дашин», «Вроде похожи, но вижу в ней Романа», «Папина дочь», «А взгляд Абрамовича», «Какие милые!», «Красота от матери», «Даша, вы потрясающе выглядите!», «Ваша фигура просто идеальная», «Вау, это Лея? Она так выросла!», «Как быстро растут дети», «Девочки просто загляденье!» - высказались пользователи.
Москвичка познакомилась с Романом Абрамовичем в 2005 году. Они встретились на вечеринке после матча «Барселоны» и «Челси». Тогда Жукова только рассталась с теннисистом Маратом Сафиным. Роман на 15 лет старше Дарьи, однако разница в возрасте не смутила влюбленных. Абрамович при знакомстве с ней был женат во второй раз на Ирине Маландиной, от которой у него есть пятеро детей. После развода Роман женился на Жуковой.
После развода Дарья недолго была свободна. Она сблизилась с братом своей подруги, греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Роман развивался быстро, и уже в 2019-м влюбленные сыграли свадьбу. На торжество были приглашены 300 гостей, среди которых Кэти Перри и принцесса Беатрис. У супругов растет общий сын Филипп.
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