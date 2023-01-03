«Было ощущение, что легкие просто разорвало»: эстонский психолог Кристина Пронина рассказала о способах борьбы с паническими атаками

В эфир «Лимонад-шоу» приходило много писем и комментариев от слушателей об их пережитом опыте панических атак. Вот одно из них, его прислала Ольга:

«Я тоже решила поделиться своим опытом панических атак.

Первый раз со мной это случилось на консилиуме врачей, когда папе поставили диагноз, и сказали, что ничего сделать нельзя. Я начала задыхаться, врач сказал, что скоро пройдет и через некоторое время действительно паническая атака прекратилась. Со мной тогда такое случилось первый раз и я не знала, что это такое.

Второй раз все было гораздо серьезнее. Отмечу, что второй раз это произошло через 10 лет после первого случая.

Во время экскурсии к камню Афродиты на Кипре я пошла плавать. Плавала я перед камнем, где не было волн и уже будучи уставшей, напоследок, решила сделать круг вокруг камня. Оказавшись сбоку от камня, где волны были очень большими и честно сказать, с волнами справляться было уже очень сложно, я все таки решила продолжить, не сдаваться же? Доплыв примерно до середины камня я поняла, что силы мои иссякли и с волнами я справиться не могу. Я просто тону! Дыхание отказало, в груди появилась невыносимая боль. Дальше хуже: за камнем никого не было и просить помощи было не у кого. Мало того, что в такой ситуации нужно не только как-то держаться на плаву, но еще и справляться с волнами. Моей задачей было обогнуть камень, там хотя бы были люди, но времени у меня не оставалось, дышать нужно сейчас, а на то, чтобы обогнуть камень нужно было время. Я пыталась плыть боком, чтобы хоть как-то выровнять дыхание, но ничего не помогало, дышать было невозможно, было ощущение, что легкие просто разорвало.

Не знаю, как мне удалось обогнуть камень. Позвать кого то физически тоже было непросто, мне бы под воду не уйти, а тут еще крикнуть нужно. Повезло, что меня увидели двое мужчин из нашей группы и один помог мне добраться до берега. Честно сказать, спасение случилось уже в последний момент, дольше я бы уже не продержалась. Они спрашивают, что случилось, а я сказать-то ничего не могу, вместо дыхания рев мотора…

Выгребла я, видимо, благодаря какой-то внутренней силе и неплохой физической подготовке, но если честно, сама не понимаю как.

Плаваю с тех пор исключительно в поле зрения.

Прошло два года и больше панических атак у меня не было. Скорее всего, в моем случае причиной является сильный испуг.

Так что, называть панические атаки «блажью», наверное, можно в случае, если сам их не испытывал.

Спасибо за внимание, надеюсь кому-то поможет.