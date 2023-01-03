Сталкивались ли вы с острым приступом паники? Накатывало ли на вас сильное чувство страха, да еще такое, что перехватывало дыхание? А может вы наслышаны о подобном от друзей и знакомых? Перед вам классические симптомы панической атаки. Давайте разберемся, что это такое, откуда появилось и стоит ли с этим бороться.
«Было ощущение, что легкие просто разорвало»: эстонский психолог Кристина Пронина рассказала о способах борьбы с паническими атаками
Тема вечера в среду, 4 января: Панические атаки: реальный диагноз или блажь?
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– Что такое паническая атака?
– Почему она возникает?
– Кто подвержен паническим атакам?
– Что чувствует человек во время панической атаки и что происходит с организмом в этот момент?
На эти и многие другие вопросы в среду, 4 января, в прямом эфире «Лимонад-шоу» ответила психолог Кристина Пронина. Действительно ли на это стоит обращать внимание, или это новый распиаренный диагноз, которым модно страдать.
Паническая атака – это краткий эпизод сильного беспокойства, который вызывает физические ощущения страха, такие как учащенное сердцебиение, одышку или головокружение. Панические атаки возникают часто и неожиданно, обычно они не связаны с какой-либо внешней угрозой.
Паническая атака в последнее время все чаще стала возникать в окружении из-за того, что у людей рухнул привычный мир: сначала мир накрыло пандемией, затем в Европу пришла война. Наложившиеся факты сыграли большую роль, ведь привычный мир людей стал рушиться, пропала стабильность и прозрачность, люди перестали понимать, что будет завтра, стало сложно строить планы.
По мнению психолога Кристины Прониной на наличие панических атак также влияют и не пережитые чувства прошлых поколений: так на сегодняшнее поколение влияют чувства людей Второй мировой войны.
Триггером для панической может стать что угодно: запахи, звуки, объекты фобии (насекомые, змеи, замкнутые пространства) – все, что отсылает к предыдущим паническим атакам или неприятным ситуациям.
В эфир «Лимонад-шоу» приходило много писем и комментариев от слушателей об их пережитом опыте панических атак. Вот одно из них, его прислала Ольга:
«Я тоже решила поделиться своим опытом панических атак.
Первый раз со мной это случилось на консилиуме врачей, когда папе поставили диагноз, и сказали, что ничего сделать нельзя. Я начала задыхаться, врач сказал, что скоро пройдет и через некоторое время действительно паническая атака прекратилась. Со мной тогда такое случилось первый раз и я не знала, что это такое.
Второй раз все было гораздо серьезнее. Отмечу, что второй раз это произошло через 10 лет после первого случая.
Во время экскурсии к камню Афродиты на Кипре я пошла плавать. Плавала я перед камнем, где не было волн и уже будучи уставшей, напоследок, решила сделать круг вокруг камня. Оказавшись сбоку от камня, где волны были очень большими и честно сказать, с волнами справляться было уже очень сложно, я все таки решила продолжить, не сдаваться же? Доплыв примерно до середины камня я поняла, что силы мои иссякли и с волнами я справиться не могу. Я просто тону! Дыхание отказало, в груди появилась невыносимая боль. Дальше хуже: за камнем никого не было и просить помощи было не у кого. Мало того, что в такой ситуации нужно не только как-то держаться на плаву, но еще и справляться с волнами. Моей задачей было обогнуть камень, там хотя бы были люди, но времени у меня не оставалось, дышать нужно сейчас, а на то, чтобы обогнуть камень нужно было время. Я пыталась плыть боком, чтобы хоть как-то выровнять дыхание, но ничего не помогало, дышать было невозможно, было ощущение, что легкие просто разорвало.
Не знаю, как мне удалось обогнуть камень. Позвать кого то физически тоже было непросто, мне бы под воду не уйти, а тут еще крикнуть нужно. Повезло, что меня увидели двое мужчин из нашей группы и один помог мне добраться до берега. Честно сказать, спасение случилось уже в последний момент, дольше я бы уже не продержалась. Они спрашивают, что случилось, а я сказать-то ничего не могу, вместо дыхания рев мотора…
Выгребла я, видимо, благодаря какой-то внутренней силе и неплохой физической подготовке, но если честно, сама не понимаю как.
Плаваю с тех пор исключительно в поле зрения.
Прошло два года и больше панических атак у меня не было. Скорее всего, в моем случае причиной является сильный испуг.
Так что, называть панические атаки «блажью», наверное, можно в случае, если сам их не испытывал.
Спасибо за внимание, надеюсь кому-то поможет.
Психолог дала несколько важных советов для тех, кто чувствует, что к нему приближается паническая атака: для предотвращения над соединить "голову и тело".
Прежде всего надо дышать: глубокое и ровное дыхание. Если есть возможность, то отличным вариантом будет взять лист бумаги и выписать все те чувства, которые сейчас испытываешь, чтобы мозг не погружался в панику и понимал, что сейчас происходит с телом.
Отличный лайфхак – погуглить весь спектр эмоций, скачать для себя табличку, которая поможет точно описать, какую эмоцию вы сейчас испытываете.
Психолог Кристина Пронина рассказывает, что может вылечить панические атаки за один-два сеанса. Во время сеанса, который длится не как у классического психолога 50 минут, а два-три часа, вы сделаете расстановки и проработаете свою проблему под чутким наблюдение профессионала своего дела.
Смотрите эфир, где психолог подробно рассказывает о панических атаках и о способах борьбы с этим недугом.