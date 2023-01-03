Каким знакам Зодиака 3 января надо поберечь свое здоровье, иначе будет беда

Овны

Некоторые из вас могут быть чересчур беспокойны сегодня. Если вы столкнетесь со стрессом в этот день, он может плохо отразиться на вашем здоровьем. Подумайте о последствиях и постарайтесь сохранить самообладание.

Лев

Положение Луны может заставить вас безрассудно относиться к своему здоровью. Если вы диабетик, то сегодня вам следует следить за уровнем сахара в крови. Приложите все усилия, чтобы избежать недомоганий. В первую внимательно следите за тем, что вы принимаете в пищу.

Стрельцы