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3 самых важных запрета, которые нельзя нарушать никому: приметы на 3 января

Limon.ee
3 самых важных запрета, которые нельзя нарушать никому: приметы на 3 января
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Зимняя птичка. Иллюстративное фото.
Зимняя птичка. Иллюстративное фото. Фото: godi photo/Shutterstock

Как привлечь удачу и что нельзя делать 3 января, чтобы не попасть в беду, пишет Главред.

Верили, что 3 января стоит убрать в доме перед встрече Рождества 2023. Стоит вымыть все углы в доме, навести порядки и обязательно подготовить меню на Рождество.

Что нельзя делать 3 января

  • Нельзя 3 января никому желать здоровья, удачи и счастья. Может все произойти наоборот.
  • Нельзя 3 января подслушивать чужие разговоры. Можно беду с собой в дом принести.
  • Нельзя 3 января трогать чужие вещи и поднимать с земли.
  • Нельзя 3 января жениться и свататься.

Приметы на 3 января

  • Если на улице теплая погода, то в сентябре ждать жары.
  • Если светит сильное солнце, то ждать сильных морозов.
  • Если 3 января рассвет красный, то вскоре будут сильные морозы и снегопад с дождем.
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