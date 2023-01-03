3 самых важных запрета, которые нельзя нарушать никому: приметы на 3 января
3 самых важных запрета, которые нельзя нарушать никому: приметы на 3 января
Верили, что 3 января стоит убрать в доме перед встрече Рождества 2023. Стоит вымыть все углы в доме, навести порядки и обязательно подготовить меню на Рождество.
Что нельзя делать 3 января
- Нельзя 3 января никому желать здоровья, удачи и счастья. Может все произойти наоборот.
- Нельзя 3 января подслушивать чужие разговоры. Можно беду с собой в дом принести.
- Нельзя 3 января трогать чужие вещи и поднимать с земли.
- Нельзя 3 января жениться и свататься.
Приметы на 3 января
- Если на улице теплая погода, то в сентябре ждать жары.
- Если светит сильное солнце, то ждать сильных морозов.
- Если 3 января рассвет красный, то вскоре будут сильные морозы и снегопад с дождем.