Всего 15 минут в день достаточно гулять на солнце, чтобы получить суточную необходимую дозу витамина D – и в летний период мы обычно получаем этот витамин незаметно для себя, пишет novochag.ru.
Вместо солнца: как зимой восполнить дефицит витамина D?
Но в остальные поры года в нашем климате может очень не хватать солнца – и иногда его дефицит может оказаться опасным для здоровья. рассказываем, как понять, что вам критически не хватает солнца и что делать, чтобы исправить ситуацию.
Ежедневно нам необходимо не менее 400 единиц витамина D. В солнечное время года проблем нет: достаточно выйти на небольшую прогулку и через четверть часа необходимая доза у вас внутри. А вот что делать зимой? И как понять, что, кажется, вам по-настоящему не хватает солнца?
Как понять, что у вас может быть дефицит витамина D?
Самый верный и надежный способ, конечно же, это сдать анализ крови и с его результатами обратиться к врачу. И если вы отметили у себя хотя бы несколько признаков из нашего чек-листа, то, пожалуй, стоит запланировать визит к специалисту.
Набор веса
Да-да, недостаток солнца может привести к тому, что лишний вес будет буквально «липнуть» к нашему телу – а все потому, что витамин D отвечает еще и за нормализацию нашего обмена веществ. Этот витамин помогает вырабатывает оксид азота, который необходим для быстрого метаболизма – а если его не хватает, организм менее охотно перерабатывает калории в энергию, а вместо этого запасает их в виде жировых отложений.
Ломота в костях и боли в суставах
Известны случаи, когда проявления недостатка витамина D врачи ошибочно принимали за симптомы развивающегося артрита или фибромиалгию (хроническую мышечную боль и усталость). Витамин D необходим нашим костям, мышцам и суставам, а когда организм не получает его в достаточном количестве, мы чувствуем боли и ломоту.
Частые простуды
Укрепление иммунной системы – вот еще одна важная функция витамина D. И если мы не получаем достаточно солнечного света, мы легче заболеваем и дольше выздоравливаем. Если простуды стали вашими постоянными спутницами, старайтесь проводить на солнце хотя бы 15 минут в день – и ешьте больше продуктов, богатых витамином D.
Ухудшение сна
Чтобы крепче спать ночью, нужно больше бывать на солнце днем. Дело в том, что нехватка солнечного света может нарушить естественные циркадные ритмы организма и привести к серьезным нарушениям сна. А недостаток сна – это серьезная опасность, в разы повышающая риск развития многих очень серьезных заболеваний.
Чувство подавленности
Исследование, опубликованное в Американском журнале гериатрической психиатрии, показало, что люди с более низким уровнем витамина D в 10 раз сильнее подвержены депрессии, чем те, кому хватаем «солнечного» витамина. Дело в том, что серотонин, отвечающий за наше хорошее настроение, под воздействием солнечного света вырабатывается активнее. А если солнца не хватает, то и уровень серотонина ниже, и мы впадаем в хандру и меланхолию.
Повышенное потоотделение
Один из классических симптомов дефицита витамина D – это чрезмерное и необоснованное потоотделение. Если ваш лоб постоянно мокрый, несмотря на отсутствие физической нагрузки и нормальную температуру тела и окружающий среды, вам стоит проверить уровень витамина D в крови – и принять меры.
В каких недорогих продуктах много витамина D?
Грибы
Всего 100 грамм грибов содержат достаточно витамина D, чтобы покрыть суточную потребность. Так что добавляйте их к своим блюдам или готовьте в качестве самостоятельной трапезы.
Яйца
Полностью покрыть потребность в витамине D с помощью куриных яиц вам не удастся, так как одна штука содержит всего 4% суточной нормы, но в качестве добавки их стоит есть обязательно. Завтрак, в состав которых входят яйца – один из самых здоровых вариантов утренней трапезы!
Сыр
100 грамм сыра покрывают 3% суточной потребности в витамине D. А еще регулярное употребление сыра помогает снизить риск инсульта и поддерживает здоровье сосудов и сердца.