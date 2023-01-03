Вместо солнца: как зимой восполнить дефицит витамина D?

Но в остальные поры года в нашем климате может очень не хватать солнца – и иногда его дефицит может оказаться опасным для здоровья. рассказываем, как понять, что вам критически не хватает солнца и что делать, чтобы исправить ситуацию.

Ежедневно нам необходимо не менее 400 единиц витамина D. В солнечное время года проблем нет: достаточно выйти на небольшую прогулку и через четверть часа необходимая доза у вас внутри. А вот что делать зимой? И как понять, что, кажется, вам по-настоящему не хватает солнца?

Как понять, что у вас может быть дефицит витамина D?

Самый верный и надежный способ, конечно же, это сдать анализ крови и с его результатами обратиться к врачу. И если вы отметили у себя хотя бы несколько признаков из нашего чек-листа, то, пожалуй, стоит запланировать визит к специалисту.

Набор веса

Да-да, недостаток солнца может привести к тому, что лишний вес будет буквально «липнуть» к нашему телу – а все потому, что витамин D отвечает еще и за нормализацию нашего обмена веществ. Этот витамин помогает вырабатывает оксид азота, который необходим для быстрого метаболизма – а если его не хватает, организм менее охотно перерабатывает калории в энергию, а вместо этого запасает их в виде жировых отложений.

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