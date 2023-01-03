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Ошибки, которых следует избегать при запекании рыбы

Limon.ee
Ошибки, которых следует избегать при запекании рыбы
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Что главное при запекании рыбы? Иллюстративное фото
Что главное при запекании рыбы? Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Приготовить рыбу можно самыми разными способами - пожарить, сварить или потушить, но один из самых простых и вкусных вариантов - запекание в духовке. Главное здесь - не оставить рыбу сырой и не пересушить.

Добавки

Если вы планируете запекать рыбу целиком, позаботьтесь о дополнительных специях. Это нужно для того, чтобы рыба была сочной, пишет focus.ua.

Можно добавить к рыбе кусочки лимона, лука, зелени. Это позволит вашей готовой запеченной рыбе быть более сочной и ароматной.

Соблюдение температурного режима

Не забывайте предварительно прогреть духовой шкаф. Так ваша блюдо быстрее приготовится и будет более сочным.

Если поставить запекаться рыбу в непрогретый духовой шкаф, вы значительно увеличите время его приготовления и рискуете сделать сухой и невкусной.

Время

Рыба запекается достаточно быстро. Если передержать ее в духовом шкафу то есть риск, что она получится сухой. Оптимальное время для запекания рыбы – до 35 минут. В случае, если вы запекаете куски рыбы – нужно около 20 минут.

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