Ошибки, которых следует избегать при запекании рыбы

Добавки

Если вы планируете запекать рыбу целиком, позаботьтесь о дополнительных специях. Это нужно для того, чтобы рыба была сочной, пишет focus.ua.

Можно добавить к рыбе кусочки лимона, лука, зелени. Это позволит вашей готовой запеченной рыбе быть более сочной и ароматной.

Соблюдение температурного режима

Не забывайте предварительно прогреть духовой шкаф. Так ваша блюдо быстрее приготовится и будет более сочным.

Если поставить запекаться рыбу в непрогретый духовой шкаф, вы значительно увеличите время его приготовления и рискуете сделать сухой и невкусной.

Время