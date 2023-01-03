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«Татушка» Лена Катина впервые показала округлившийся живот

Limon.ee
«Татушка» Лена Катина впервые показала округлившийся живот
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Лена Катина.
Лена Катина. Фото: Mihkel Maripuu

Звезда перестала скрывать интересное положение.

Беременная Лена Катина впервые опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой демонстрирует округлившийся живот. 38-летняя экс-солистка группы t.A.T.u. позирует около праздничной елки. Певица выглядит расслабленной и довольной. Для фото Лена выбрала лаконичный образ — черные леггинсы и облегающая черная футболка с длинным рукавом.

Артистка подписала фото трогательным посланием:

«Каждый год обещает что-то волшебное, чудесное, новое… В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри, и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!»

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