Звезда перестала скрывать интересное положение.
«Татушка» Лена Катина впервые показала округлившийся живот
«Татушка» Лена Катина впервые показала округлившийся живот
Беременная Лена Катина впервые опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой демонстрирует округлившийся живот. 38-летняя экс-солистка группы t.A.T.u. позирует около праздничной елки. Певица выглядит расслабленной и довольной. Для фото Лена выбрала лаконичный образ — черные леггинсы и облегающая черная футболка с длинным рукавом.
Артистка подписала фото трогательным посланием:
«Каждый год обещает что-то волшебное, чудесное, новое… В этом году я в ожидании новой жизни, нового человечка, который растет у меня внутри, и пока еще размером с абрикосину, но уже очень любим! И это наше личное семейное чудо!»
Ключевые слова