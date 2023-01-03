Опять в дрова: Волочкову отправляют на реабилитацию после новогодних праздников

Видео она опубликовала на своей страничке в Инстаграме. Поклонники Волочковой были в шоке увидев свою любимицу, а некоторые из предложили отправить ее на лечение от алкоголизма.

«Какая красивая женщина и такая судьба», « Настька опять в дрова Ты наша золотая!!! Пьянота уже еле сидит, скоро будет в мокрых штанах валяться и сторисы пилить», «Запиши ролик, потом бухай сколько влезет», «Настя не выдвигай копыта !!!! Ты где берешь эту позорную обувь?», «Настю вслед за Борисовой на остров пора, на реабилитацию», - писали в комментариях под постом.