2 января в 19.50 в полицию поступило сообщение о том, что женщина, управлявшая автомобилем Toyota, врезалась в стену дома на улице Кундери. Полиция, прибывшая на место происшествия, пояснила, что 45-летняя женщина за рулем автомобиля была пьяна, пишет Elu24. У нее в крови было примерно 3 промиле.
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ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения на машине врезалась в стену здания в центре Таллинна
Женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения на машине врезалась в стену здания в центре Таллинна
«К счастью, ни он, ни кто-либо другой не пострадали. Однако автомобиль, ставший причиной аварии, а также светофорный столб, два соседних автомобиля и стена дома были повреждены. Они стали тем препятствием на пути автомобиля, потерявшего управление, прежде чем он остановился», - подтверждают в Департаменте пограничной охраны и полиции.