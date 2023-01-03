ВИДЕО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ⟩ Женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения на машине врезалась в стену здания в центре Таллинна

«К счастью, ни он, ни кто-либо другой не пострадали. Однако автомобиль, ставший причиной аварии, а также светофорный столб, два соседних автомобиля и стена дома были повреждены. Они стали тем препятствием на пути автомобиля, потерявшего управление, прежде чем он остановился», - подтверждают в Департаменте пограничной охраны и полиции.