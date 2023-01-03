Увы и ах: пять знаков Зодиака, которым не повезет в 2023 году

Рак

2023 год потребует от Раков большого терпения и сосредоточенности. Перед вами будут постоянно вставать вопросы, требующие безотлагательного и правильного решения. Придется рассчитывать исключительно на себя. В профессиональной и личной сферах Ракам придется крутиться как белкам в колесе, но даже при таком варианте дела будут продвигаться медленно и неспешно. К счастью, вы все равно выйдете из продолжительной схватки победителем и получите заслуженные результаты, пусть и гораздо позже рассчитанного срока.

Весы

В 2023 году Весам придется строить счастье своими руками. На помощь со стороны рассчитывать не стоит. Ждать определенных затруднений нужно преимущественно в области карьеры.

Именно там вы получите результаты и ответы, которые откажетесь принимать. Однако некоторые неудачи в профессиональном плане заставят осторожных Весов наконец-то предпринять серьезные шаги и превратить недостатки в преимущества. Примерно такая же ситуация случится и на личном фронте, где потребуется принимать сложные решения, которые в итоге могут привести к положительным переменам. В целом 2023 год не станет для Весов знаковым, однако переломным и важным будет наверняка.

Стрелец