2 января на одной из фан-страниц российской певицы Аллы Пугачевой было опубликовано видео с ее участием. В ролике артистка, которая покинула РФ и переехала жить в Израиль, признается, что чувствует себя счастливой, пишет gordonua.com.
ВИДЕО ⟩ Пугачева, которая покинула РФ, в желто-синем наряде заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной
Пугачева, которая покинула РФ, в желто-синем наряде заявила, что чувствует себя теперь счастливой и свободной
Пугачева отметила, что записала ролик накануне встречи Нового года. Для съемки певица выбрала желтый полушубок и голубые джинсы. Сидя в кресле на фоне сада, Пугачева заявила, что является свободной.
«В моем понимании счастье – это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство», – сказала она.