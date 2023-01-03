«Накануне смерти не общался, только глазами двигал»: последние дни умершего от рака Пономаренко

О страшном диагнозе Пономаренко узнал еще полтора года назад, тогда ему сделали экстренную операцию на желудке, а после взяли анализы и ужаснулись: рак был в запущенной форме. Лучшие ростовские специалисты сразу же принялись лечить его.

Супруга Анна говорит, что заняться своим здоровьем муж мог бы и раньше — были звоночки, на которые стоило бы среагировать, но он был занят делами, работой и новыми проектами.

«Резкий скачок, когда муж уже лег и не смог встать, был последние две-три недели. До этого он хотя бы немножечко передвигался по квартире, хоть и не выходил на улицу. Накануне смерти мы поговорили, он не общался уже. Только глазами двигал. Саша очень не любил грусть, не любил плачущих людей. Сама профессия его говорит, что у него было призвание веселить. И он делал все, чтобы мы не грустили. Он шутил до последней возможности», - говорит Анна.

По ее словам, за три недели до смерти навестить дедушку приезжал внук, вместе они читали «Бородино». В какой-то момент Александр забыл слова, но тут же перевел все в шутку и попросил ребенка помочь ему.

Анна признается, что пока до конца не осознала то, что случилось. Тяжело приходится не только ей, но и брату мужа Валерию. Они были близнецами, и сейчас он чувствует, будто потерял часть себя.