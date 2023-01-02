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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Полицейская машина, спешившая на вызов, попала в ДТП в центре Таллинна

Александра Юрман
, Репортер Elu24
Полицейская машина, спешившая на вызов, попала в ДТП в центре Таллинна
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Фото: Taavi Sepp

2 января около 17:45 в Таллинне произошла авария: патрульная полицейская машина, направлявшаяся на вызов, столкнулась с автомобилем Lexus на перекрестке улиц Гонсиори и Лайкмаа, рассказывает Elu24 читатель, ставший свидетелем происшествия.

По данным Департамента полиции и погранохраны, несчастный случай произошел сегодня в 17.45 с патрульной машиной, которая находилась в состоянии боевой готовности и спешила на вызов. Полиции сообщили о человеке, который может представлять опасность для себя.

«К сожалению, один из водителей, который подъезжал к перекрестку Гонсиори и Лайкмаа, не заметил патрульный автомобиль, и два автомобиля столкнулись».

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