2 января около 17:45 в Таллинне произошла авария: патрульная полицейская машина, направлявшаяся на вызов, столкнулась с автомобилем Lexus на перекрестке улиц Гонсиори и Лайкмаа, рассказывает Elu24 читатель, ставший свидетелем происшествия.
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ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Полицейская машина, спешившая на вызов, попала в ДТП в центре Таллинна
Полицейская машина, спешившая на вызов, попала в ДТП в центре Таллинна
По данным Департамента полиции и погранохраны, несчастный случай произошел сегодня в 17.45 с патрульной машиной, которая находилась в состоянии боевой готовности и спешила на вызов. Полиции сообщили о человеке, который может представлять опасность для себя.
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