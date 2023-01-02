ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новогодний концерт Remy Martin и Eesti Kontsert собрал весь бомонд Эстонии

Эстонским национальным симфоническим оркестром (ERSO) дирижировал всеми любимый дирижер Пааво Ярви, в качестве солистов на сцену вышли бас Айн Ангер, аккордеонистка Ксения Сидорова (Латвия) и скрипачка Трийн Руубель.

Яркий новогодний концерт начался с гимнов Украины и Эстонии, после чего в исполнении симфонического оркестра под управлением Пааво Ярви прозвучала нестареющая музыка Вагнера, Масканьи, Верди, Бизе, Штрауса, Гершвина, Шмидта, Равеля и эстонского композитора Артура Каппа.

Концерт в честь 60-летия маэстро Пааво Ярви подготовлен в сотрудничестве Eesti Kontsert с компанией Liviko и Эстонским телерадиовещанием (ERR). Праздничную программу транслировали ETV и Klassikaraadio.

Пааво Ярви Фото: Калев Лиллеорг