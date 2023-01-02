Традиционный новогодний концерт Remy Martin и Eesti Kontsert, открывший новый музыкальный год, собрал аншлаг в концертном зале «Эстония». 1 января в зале присутствовал весь бомонд страны.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новогодний концерт Remy Martin и Eesti Kontsert собрал весь бомонд Эстонии
Эстонским национальным симфоническим оркестром (ERSO) дирижировал всеми любимый дирижер Пааво Ярви, в качестве солистов на сцену вышли бас Айн Ангер, аккордеонистка Ксения Сидорова (Латвия) и скрипачка Трийн Руубель.
Яркий новогодний концерт начался с гимнов Украины и Эстонии, после чего в исполнении симфонического оркестра под управлением Пааво Ярви прозвучала нестареющая музыка Вагнера, Масканьи, Верди, Бизе, Штрауса, Гершвина, Шмидта, Равеля и эстонского композитора Артура Каппа.
Концерт в честь 60-летия маэстро Пааво Ярви подготовлен в сотрудничестве Eesti Kontsert с компанией Liviko и Эстонским телерадиовещанием (ERR). Праздничную программу транслировали ETV и Klassikaraadio.
На приеме после концерта дирижера-юбиляра поздравили гендиректор Eesti Kontsert Керту Орро, председатель совета AS Liviko Энн Кунила, генеральный спонсор концертного сезона Eesti Kontsert, председатель совета Admirals Александр Цихилов, главный дирижер ERSO Олари Эльтс и директор оркестра Кристьян Халлик. Поздравления маэстро адресовали Эстонский союз композиторов и Эстонская национальная телерадиовещательная компания.