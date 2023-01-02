ТОП самых счастливых дат для свадьбы по лунному календарю в 2023 году

В 2023 году свадебное торжество не стоит планировать на несколько дней, а сделать все за раз. Лучше не придерживаться строгого определенного плана, а дать место импровизации и случаю. Будет отлично, если медовый месяц вы проведете где-то вдали от дома и уедете сразу после праздника.

Красивых дат в 2023 году не много, поэтому смело выбирайте любую. Наиболее благоприятными месяцами для создания семьи в 2023 будут следующие.

Февраль – в отношениях будут преобладать гармония, страсть и доверие.

Июнь – семью будет ожидать стабильность, финансовое благополучие.

Август – отличное время для фееричного праздника. Семейная жизнь обещает быть теплой, красивой и счастливой.

Сентябрь – влюбленных будет ждать спокойная и гармоничная жизнь.

Ноябрь – хорошее начало семьи, если влюбленные в первую очередь хотят достичь материального достатка. Стоит обратить внимание на другой месяц, если пара сразу хочет завести потомство и иметь спокойную уютную жизнь.

Лунный календарь свадеб на 2023 год: как выбрать лучший день?

Специалисты астрологии составляют графики и таблицы не только на основании своих наблюдений, но и с учетом лунных фаз, прохождения белой планеты через созвездия, лунных и солнечных затмений. Лунный календарь - это помощник, но не панацея. Поэтому для строительства семьи нужно прикладывать и свои усилия. Женщина должна создавать тепло и уют, а мужчина обеспечивать достаток.

Все успешные дела лучше всего начинать во время растущей Луны.

Убывающая Луна не самый лучший период для начала новой семейной жизни.

А регистрация в Новолуние, Полнолуние и особенно в лунные и солнечные затмения просто не разрешается лунным календарем категорически. Соответственно о свадьбе и говорить не приходится.

Самые благоприятные даты по месяцам

Январь - 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30

Февраль - 1, 3, 5-10, 12, 13, 15, 17

Март - нет удачных дней для свадьбы

Апрель - 16, 23, 24, 26, 28, 30;

Май - 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31;

Июнь - 2, 4-9, 11;

Июль - 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31;

Август - 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30:

Сентябрь - 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29;

Октябрь - 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30;

Ноябрь - 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27;