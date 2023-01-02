2023 год Черного Водяного Кролика обещает молодоженам страстные и нежные отношения, в которых каждый будет заботиться друг о друге. Семейная жизнь начнется с новых возможностей для каждого из них, а вместе они пройдут через все жизненные трудности и будут становиться счастливее с годами, пишет style-and-beauty.ru.
ТОП самых счастливых дат для свадьбы по лунному календарю в 2023 году
В 2023 году свадебное торжество не стоит планировать на несколько дней, а сделать все за раз. Лучше не придерживаться строгого определенного плана, а дать место импровизации и случаю. Будет отлично, если медовый месяц вы проведете где-то вдали от дома и уедете сразу после праздника.
Красивых дат в 2023 году не много, поэтому смело выбирайте любую. Наиболее благоприятными месяцами для создания семьи в 2023 будут следующие.
- Февраль – в отношениях будут преобладать гармония, страсть и доверие.
- Июнь – семью будет ожидать стабильность, финансовое благополучие.
- Август – отличное время для фееричного праздника. Семейная жизнь обещает быть теплой, красивой и счастливой.
- Сентябрь – влюбленных будет ждать спокойная и гармоничная жизнь.
- Ноябрь – хорошее начало семьи, если влюбленные в первую очередь хотят достичь материального достатка. Стоит обратить внимание на другой месяц, если пара сразу хочет завести потомство и иметь спокойную уютную жизнь.
Лунный календарь свадеб на 2023 год: как выбрать лучший день?
Специалисты астрологии составляют графики и таблицы не только на основании своих наблюдений, но и с учетом лунных фаз, прохождения белой планеты через созвездия, лунных и солнечных затмений. Лунный календарь - это помощник, но не панацея. Поэтому для строительства семьи нужно прикладывать и свои усилия. Женщина должна создавать тепло и уют, а мужчина обеспечивать достаток.
Все успешные дела лучше всего начинать во время растущей Луны.
Убывающая Луна не самый лучший период для начала новой семейной жизни.
А регистрация в Новолуние, Полнолуние и особенно в лунные и солнечные затмения просто не разрешается лунным календарем категорически. Соответственно о свадьбе и говорить не приходится.
Самые благоприятные даты по месяцам
Январь - 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30
Февраль - 1, 3, 5-10, 12, 13, 15, 17
Март - нет удачных дней для свадьбы
Апрель - 16, 23, 24, 26, 28, 30;
Май - 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31;
Июнь - 2, 4-9, 11;
Июль - 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31;
Август - 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30:
Сентябрь - 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29;
Октябрь - 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30;
Ноябрь - 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27;
Декабрь - нет благоприятных дат.