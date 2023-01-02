Вт, 3.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Американские исследователи назвали восемь стаканов воды в день мощным средством против старения

Limon.ee
Американские исследователи назвали восемь стаканов воды в день мощным средством против старения
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вода. Иллюстративное фото
Вода. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Взрослые, которые употребляют большое количество воды, живут дольше и имеют намного меньше хронических заболеваний, а также подвержены ускоренному процессу старения. К такому выводу пришли американские исследователи, пишет издание Daily Mail.

Согласно проведенным экспериментам, ученые выяснили, что взрослым рекомендуется выпивать восемь стаканов воды в день. В исследовании принимало участие более 11 тысячи человек старше 30 лет.

В результате выяснилось, что у взрослых, имеющих высокий уровень натрия в крови, который увеличивается при минимальном употреблении жидкости, на 64% больше шансов получить хронические заболевания, чем у людей со средним уровнем натрия.

Американские ученые сделали вывод о том, что при минимальном употреблении воды возникает высокая вероятность появления повреждения ДНК и воспаления, что вызывает ускорение процесса старения.

Ключевые слова
Наверх