Американские исследователи назвали восемь стаканов воды в день мощным средством против старения

Согласно проведенным экспериментам, ученые выяснили, что взрослым рекомендуется выпивать восемь стаканов воды в день. В исследовании принимало участие более 11 тысячи человек старше 30 лет.

В результате выяснилось, что у взрослых, имеющих высокий уровень натрия в крови, который увеличивается при минимальном употреблении жидкости, на 64% больше шансов получить хронические заболевания, чем у людей со средним уровнем натрия.