Взрослые, которые употребляют большое количество воды, живут дольше и имеют намного меньше хронических заболеваний, а также подвержены ускоренному процессу старения. К такому выводу пришли американские исследователи, пишет издание Daily Mail.
Американские исследователи назвали восемь стаканов воды в день мощным средством против старения
Американские исследователи назвали восемь стаканов воды в день мощным средством против старения
Согласно проведенным экспериментам, ученые выяснили, что взрослым рекомендуется выпивать восемь стаканов воды в день. В исследовании принимало участие более 11 тысячи человек старше 30 лет.
В результате выяснилось, что у взрослых, имеющих высокий уровень натрия в крови, который увеличивается при минимальном употреблении жидкости, на 64% больше шансов получить хронические заболевания, чем у людей со средним уровнем натрия.
Американские ученые сделали вывод о том, что при минимальном употреблении воды возникает высокая вероятность появления повреждения ДНК и воспаления, что вызывает ускорение процесса старения.