У Навратиловой нашли рак горла и груди

В ноябре Навратилова заметила, что у нее увеличился лимфатический узел на шее. Она обратилась к врачам, и биопсия выявила рак горла.

Кроме того, во время диагностики у нее обнаружили опухоль в груди, причем она не связана с опухолью в горле. В ближайшее время Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке. «Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил», – сказала Навратилова.