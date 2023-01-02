У 18-кратной чемпионки «Больших шлемов» в одиночном разряде Мартины Навратиловой обнаружили рак горла и груди, пишет sports.ru.
У Навратиловой нашли рак горла и груди
В ноябре Навратилова заметила, что у нее увеличился лимфатический узел на шее. Она обратилась к врачам, и биопсия выявила рак горла.
Кроме того, во время диагностики у нее обнаружили опухоль в груди, причем она не связана с опухолью в горле. В ближайшее время Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке. «Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил», – сказала Навратилова.
В 2010-м она уже проходила лечение от рака груди.
Навратилова за свою карьеру завоевала 59 титулов Большого шлема в одиночном и парном разрядах. После оглашения диагноза, чтобы сосредоточиться на своем здоровье, она отказалась ехать на Открытый чемпионат Австралии, где намеревалась работать телекомментатором. Медики отмечают, что оба вида рака выявлены на первой стадии.