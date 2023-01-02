Море страсти и сорванные маски: гороскоп любви на 2023 для всех знаков Зодиака

Рак

В 2023 году Ракам придется доказывать любимым людям серьезность своих чувств. Близким будет казаться, что вы пренебрегаете ими ради карьеры и других увлечений. Чтобы не оказаться в центре продолжительного семейного скандала, предупредите проблему и подкрепляйте свою любовь соответствующими поступками.

Особенно внимательными будьте летом 2023 года. Ракам, которые ищут пару, удача улыбнется в конце зимы. Одна из деловых поездок принесет вам не только профессиональные успехи, но и личные перспективы.

Лев

2023 год пройдет для семейных Львов слишком насыщенно и неоднозначно. Ваша личная жизнь будет напоминать настоящий вулкан страстей. Придется постоянно держать руку на пульсе и контролировать свои эмоции, чтобы не сказать что-то лишнее.

К осени 2023 года Львы наконец-то поймут, что наступило идеальное время для мирных переговоров. Душевный разговор со второй половинкой поможет восстановить мир в семье гораздо быстрее, чем вы думали. Одинокие Львы могут завязать неожиданный роман с человеком, которого никогда не воспринимали всерьез уже к лету 2023 года.

Дева

Степенные и обдуманные Девы могут рассчитывать на серьезное знакомство в самом начале нового года. Для этого вам всего-то и нужно выбираться в люди и не игнорировать приглашение друзей. Проявите свою романтичную натуру, и получите отличный шанс обрести любовь. Если будете сохранять спокойствие и невозмутимость, рискуете упустить очень хорошего человека.