Украинская певица Таисия Повалий приняла участие в записи новогоднего концерта, который транслировался 31 декабря на российском пропагандистском канале «Россия 1». Артистка исполнила песню украинского композитора Владимира Ивасюка «Червона рута». Видео ее выступления растиражировали в Сети, пишет Gordonua.
Народ недоумевает: почему Таисия Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь песней на украинском языке?
Народ недоумевает: почему Таисия Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь песней на украинском языке?
Во время выступления артистки в зале присутствовали российские оккупанты, российский пропагандист Владимир Соловьев, а также поддержавшие нападение РФ на Украину российские артисты Дмитрий Харатьян и Олег Газманов.
«Пока россияне ночью запускали по нас ракеты и беспилотники, предательница Повалий развлекала российских приспешников украинскими песнями», – написали пользователи сети в Twitter.
«Наверное, не очень у них там на болотах, если никому не нужный нафталин в лице Повалий выпускают на сцену», – отреагировали пользователи Сети.
Справка:
- Повалий внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины.
- 16 апреля Повалий вышла на сцену Кремля в компании российских артистов, поддерживающих нападение РФ на Украину. 9 мая в эфире российского пропагандистского канала «Россия 1» показали выступление Повалий перед российскими оккупантами в Кремле.
- В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении артистов, поддержавших политику российского лидера Владимира Путина. В этот список в том числе была включена и Повалий.