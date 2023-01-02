Народ недоумевает: почему Таисия Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь песней на украинском языке?

Во время выступления артистки в зале присутствовали российские оккупанты, российский пропагандист Владимир Соловьев, а также поддержавшие нападение РФ на Украину российские артисты Дмитрий Харатьян и Олег Газманов.

«Пока россияне ночью запускали по нас ракеты и беспилотники, предательница Повалий развлекала российских приспешников украинскими песнями», – написали пользователи сети в Twitter.

«Наверное, не очень у них там на болотах, если никому не нужный нафталин в лице Повалий выпускают на сцену», – отреагировали пользователи Сети.

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