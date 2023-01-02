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Надпись «Слава Українi» на эстонской монете в 2 евро возмутила местного политика

Мерилин Няреп
Надпись «Слава Українi» на эстонской монете в 2 евро возмутила местного политика
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Фото: Erakogu/Eesti Panga koduleht/Elu24 kollaaž

«Знаете ли вы какую-нибудь другую страну в мире, которая бы посвятила свои деньги другой стране?» - спрашивает Сильвер Куузик, член Тартуского городского собрания и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в посте на Facebook. Политику не нравится фраза «Слава Українi» («Слава Украине»), написанная на новой двухевровой монете. «Эта монета - напоминание о том, что свобода - это высшая ценность», - говорит Мадис Мюллер, президент Eesti Pank.

31 декабря прошлого года Сильвер Куузик, член городского собрания Тарту и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), разместил в социальных сетях фотографию двухевровой монеты. Но на двухевровой монете, которая выглядит как совершенно обычная, изображено то, что совсем не нравится политику. «Невозможно. Эта глупость случилась еще в текущем году!» - написал он под фотографией.

8 июля началась продажа монеты номиналом два евро, посвященной Украине и свободе, средства от которой идут на поддержку борьбы Украины за свободу. На реверсе монеты написана фраза «Слава Українi». Монета с особым дизайном была создана Дарьей Титовой, молодой украинской военной беженкой, обучающейся в Эстонской академии искусств (EKA). «Я чувствовала себя плохо и виноватой, потому что я просыпаюсь под чудесные звуки природы, в то время как многие украинцы просыпаются под звуки ракет и бомб. Чтобы выразить это чувство, я нарисовала на монете девушку с птицей в руке», - говорит Титова.

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