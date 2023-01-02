«Знаете ли вы какую-нибудь другую страну в мире, которая бы посвятила свои деньги другой стране?» - спрашивает Сильвер Куузик, член Тартуского городского собрания и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в посте на Facebook. Политику не нравится фраза «Слава Українi» («Слава Украине»), написанная на новой двухевровой монете. «Эта монета - напоминание о том, что свобода - это высшая ценность», - говорит Мадис Мюллер, президент Eesti Pank.
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Надпись «Слава Українi» на эстонской монете в 2 евро возмутила местного политика
Надпись «Слава Українi» на эстонской монете в 2 евро возмутила местного политика
31 декабря прошлого года Сильвер Куузик, член городского собрания Тарту и Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), разместил в социальных сетях фотографию двухевровой монеты. Но на двухевровой монете, которая выглядит как совершенно обычная, изображено то, что совсем не нравится политику. «Невозможно. Эта глупость случилась еще в текущем году!» - написал он под фотографией.