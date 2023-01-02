Наступил год, когда слова плодятся, как кролики, и съедают всю зелень мира. Год Водяного Кролика. Цвет, сопутствующий знаку, черный.
Озвучен прогноз от Илоны Калдре на 2023 год: стоит ли готовиться к самому страшному?
Всем известно выражение «плодятся как кролики». И было бы прекрасно, если бы в наступающем году господствовали любовь, семья и даже секс. Да, секс! Но если кроликов посадить в аквариум с рыбками, кролики не будут плодиться. Да что там плодиться! Скажу смелее, они там даже не выживут! Потому, что вода для кроликов - неестественная среда. Поэтому более чем странным я считаю символ наступающего года - Водяной Кролик. Такого чуда-чудного в природе просто не существует. И мы не в сказку попадем, а скорее наоборот. Нахождение в неестественной, более того, во враждебной среде жестко противопоказано такому биологическому процессу как жизнь и размножение.
Здоровье. Все знаки (символы) в наступающем году Кролика могут быть подвержены тревоге и даже депрессивным состояниям. Чтобы успешно побороть негативные мысли, найдите то, что вас радует и помогает твердо стоять на ногах. Помните о ваших талантах и качестве вашего характера - быть всегда сильным и терпеливым, мудрым и находчивым.
Любовь. Кролики не любят перемен, поэтому в выборе партнера будьте очень осторожны, предпочитая длительные стабильные отношения.
Деньги. «Это слишком дорого. Я не могу себе этого позволить» - в течение года именно эти мысли будут посещать вас чаще других. В долг можно давать только тому, кому вы не против подарить эти деньги, и только ту сумму, которую вы готовы подарить. Будьте готовы расстаться с этими деньгами, не ожидая, что их вам вернут.
Желаю!
Мудрые люди говорят, что в конце какого-то периода надо произвести ревизию. В мыслях, в доме, в делах, в бизнесе… Конец года - самое время для этого. Сегодня всё труднее сохранять спокойствие, оптимизм, здоровье, безопасность свою и своих детей, а также свои, заработанные собственным трудом деньги. Нужно быть сильным, мудрым, терпимым и стараться удерживать равновесие. Пока предлагаю праздновать не наступление нового года, а то, что мы выжили в уходящем году. Осознанно не хочу говорить ничего негативного, потому что невозможно подготовиться заранее к плохому. Если мы придем к этом событиям разбитыми и измотанными с ожиданием самого страшного, то это время рискуют пережить не все. Концентрируйтесь на том, что вы можете сделать хорошего и старайтесь не попадать на удочку тех, кто вас призывает кого-то дружно любить, или ненавидеть и слепо верить каждому слову.
Лично я в новом году хочу просто спокойно жить, навещать любимых родителей, обниматься с детьми моими и баловать их, хочу с радостью проводить время с близкими друзьями, петь песни и смеяться над общими воспоминаниями. А кто-то хочет власти над всем миром, хочет решать кому жить, а кому нет. И эти кто-то с их желаниями, к сожалению, сильнее.
Да, это так. И плевать им на нашу искреннюю веру в то, что добро всегда побеждает. Увы, побеждает оно только в сказке. Увы и тому, что времена, когда жили люди для того, чтобы сказку сделать былью, давно прошли. Нынче быль такая, что врагу не пожелаешь.
Но слова свои поздравительные говорю я не врагам, а друзьям. Дорогие мои, родные, любимые люди, спасибо вам за нашу многогранную жизнь! Будьте здоровы и счастливы!
Пусть остается надежда и вера в лучшее и случаются чудеса!
Нам всем есть чего ожидать от наступающего года. Уходит целый пласт времени, и все мы надеемся на то, что уходящий год унесет с собой в историю горечь, потери, трудности, несогласие, невзгоды…
Наступает новый год нашей жизни. Благости и благоденствия!
Любви!» - написала Илона Калдре.