Озвучен прогноз от Илоны Калдре на 2023 год: стоит ли готовиться к самому страшному?

Желаю!

Мудрые люди говорят, что в конце какого-то периода надо произвести ревизию. В мыслях, в доме, в делах, в бизнесе… Конец года - самое время для этого. Сегодня всё труднее сохранять спокойствие, оптимизм, здоровье, безопасность свою и своих детей, а также свои, заработанные собственным трудом деньги. Нужно быть сильным, мудрым, терпимым и стараться удерживать равновесие. Пока предлагаю праздновать не наступление нового года, а то, что мы выжили в уходящем году. Осознанно не хочу говорить ничего негативного, потому что невозможно подготовиться заранее к плохому. Если мы придем к этом событиям разбитыми и измотанными с ожиданием самого страшного, то это время рискуют пережить не все. Концентрируйтесь на том, что вы можете сделать хорошего и старайтесь не попадать на удочку тех, кто вас призывает кого-то дружно любить, или ненавидеть и слепо верить каждому слову.

Лично я в новом году хочу просто спокойно жить, навещать любимых родителей, обниматься с детьми моими и баловать их, хочу с радостью проводить время с близкими друзьями, петь песни и смеяться над общими воспоминаниями. А кто-то хочет власти над всем миром, хочет решать кому жить, а кому нет. И эти кто-то с их желаниями, к сожалению, сильнее.

Да, это так. И плевать им на нашу искреннюю веру в то, что добро всегда побеждает. Увы, побеждает оно только в сказке. Увы и тому, что времена, когда жили люди для того, чтобы сказку сделать былью, давно прошли. Нынче быль такая, что врагу не пожелаешь.

Но слова свои поздравительные говорю я не врагам, а друзьям. Дорогие мои, родные, любимые люди, спасибо вам за нашу многогранную жизнь! Будьте здоровы и счастливы!

Пусть остается надежда и вера в лучшее и случаются чудеса!

Нам всем есть чего ожидать от наступающего года. Уходит целый пласт времени, и все мы надеемся на то, что уходящий год унесет с собой в историю горечь, потери, трудности, несогласие, невзгоды…

Наступает новый год нашей жизни. Благости и благоденствия!