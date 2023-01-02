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ВИДЕО ⟩ Чем занимались жители Таллинна 1 января? Ответ Сергея поразил даже редакцию!

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
Чем занимались жители Таллинна 1 января? Ответ Сергея поразил даже редакцию!
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Фото: Pilt videost

Согласно исследованию, проведенному Объединением «Спорт для всех» по заказу Министерства культуры Эстонии, в достаточной степени физически активными являются всего около 40 процентов взрослых и 25 процентов детей. Как начали 2023 год таллиннцы? Мы пообщались с прохожими и узнали, чем они занимались днем и вечером 1 января. 

Министерство культуры объявило 2023 годом физической активности. Его целью является повысить интерес людей к регулярным физическим упражнениям и здоровому образу жизни, а также увеличить число людей, регулярно занимающихся оздоровительным спортом. В январе всех приглашают освоить катание на лыжах. 

Слышали ли местные жители о том, что 2023 год – это 12 месяцев физической активности? Когда в последний раз все катались на лыжах, и чем занимались 1 января? Эти вопросы были заданы горожанам в районе Ласнамяэ. Ответы вас удивят! 

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