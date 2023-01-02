ВИДЕО ⟩ Чем занимались жители Таллинна 1 января? Ответ Сергея поразил даже редакцию!

Министерство культуры объявило 2023 годом физической активности. Его целью является повысить интерес людей к регулярным физическим упражнениям и здоровому образу жизни, а также увеличить число людей, регулярно занимающихся оздоровительным спортом. В январе всех приглашают освоить катание на лыжах.

Слышали ли местные жители о том, что 2023 год – это 12 месяцев физической активности? Когда в последний раз все катались на лыжах, и чем занимались 1 января? Эти вопросы были заданы горожанам в районе Ласнамяэ. Ответы вас удивят!