Отец местного музея Туве Кярнер описывает увиденное следующим образом: «Молодые любители сауны нашли в отделе старой списанной техники пожарную машину, в которой действует встроенная эстонская баня. Там они хорошенько попарились, а после этого приняли ледяной душ, некоторые из них даже валялись в снегу».

«Пожилые посетители сауны, напротив, приняли участие в первом в этом году мероприятии в Кадрина с эксклюзивной гидромассажной ванной (также известной как японская сауна), встроенной в пожарную машину», - сказал он. «В Кадрина есть подобная банная традиция, которая действует уже 65 лет, и у нас давние дружеские отношения с их клубом саун», - говорит Кярнер.