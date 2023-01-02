ФОТО ⟩ Известная эстонская писательница наблюдала, как вытаскивали из кювета несколько машин, и красочно рассказала об этом в соцсетях

Утром последнего дня 2022 года четыре автомобиля съехали в кювет на дороге Рапла - Мярьямаа. «Начиная с семи часов, одна за другой машины начали съезжать в кювет, и это продолжалось примерно до одиннадцати часов, - рассказала Elu24 эстонская писательница Кати Саара Мурутар. - Я выпустила лошадей из конюшни в восемь часов утра и услышала сирены спасательных машин. Поскольку я была неподалеку, то пошла посмотреть, что же там происходит». Она увидела, что все автомобили получили незначительные повреждения, а специалисты из 4x4 Help-ee умело помогали машинам выбраться из кювета. «Три машины уехали сами. Один автомобиль с низкой посадкой потерял переднюю ось. Эта машина везла фейерверки и должна была доставить их в Таллинн», - рассказала Мурутар в социальных сетях.

«Бог всегда рядом с нами. В нашем доме. Не иначе как работой ангелов-хранителей можно назвать этот мистический случай ДТП с участием 4 автомобилей, оказавшихся в кювете, - пишет Мурутар в социальных сетях. - Первым автомобилем, съехавшим в кювет, была маленькая красная машинка. Специалисты из 4X4help.eu со своими двумя внедорожниками так быстро и плавно поставили его на колеса, что более или менее целая маленькая машина сама доехала до дома. Универсал Showcase выскочил из-за поворота на том самом месте, где мы со старшей дочерью и зятем несколько лет назад вырубили три трухлявых дерева. Он перекатился через пни и упал в канаву за несколько метров до подковообразного поворота в Сюдамесалу».