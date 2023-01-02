31 декабря четыре автомобиля съехали с дороги на седьмом километре шоссе Рапла - Мярьямаа, как раз в конце дороги, рядом с которой живет Кати Саара Мурутар. «Когда все закончилось, подъехал грузовик, чтобы посыпать лед солью», - пишет Мурутар.
ФОТО ⟩ Известная эстонская писательница наблюдала, как вытаскивали из кювета несколько машин, и красочно рассказала об этом в соцсетях
Утром последнего дня 2022 года четыре автомобиля съехали в кювет на дороге Рапла - Мярьямаа. «Начиная с семи часов, одна за другой машины начали съезжать в кювет, и это продолжалось примерно до одиннадцати часов, - рассказала Elu24 эстонская писательница Кати Саара Мурутар. - Я выпустила лошадей из конюшни в восемь часов утра и услышала сирены спасательных машин. Поскольку я была неподалеку, то пошла посмотреть, что же там происходит». Она увидела, что все автомобили получили незначительные повреждения, а специалисты из 4x4 Help-ee умело помогали машинам выбраться из кювета. «Три машины уехали сами. Один автомобиль с низкой посадкой потерял переднюю ось. Эта машина везла фейерверки и должна была доставить их в Таллинн», - рассказала Мурутар в социальных сетях.