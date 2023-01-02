Настя Каменских откровенно рассказала, что происходит в их с Потапом отношениях

Украинская певица Настя Каменских после слухов о разводе ответила, что происходит в их отношениях с продюсером и рэпером Потапом.

В Сети часто распространялась информация, что у пары кризис в отношениях и они не вместе. Влюбленные и сами подливали масла в огонь, потому что не делились совместным контентом и не выходили вместе на публику. Пара развеяла эти сплетни, когда вместе побывала на рождественской вечеринке.

А недавно Настя подробнее рассказала, что происходит в их отношениях. По словам артисты, они с мужем редко появляются на публике, ведь у каждого много работы.

Впрочем, они поддерживают друг друга и о разводе речи не идет.

«Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное - объединяться, когда сложно и постигнет ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас есть свои задачи и направления деятельности. Тем не менее, главное - это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и победе», - прокомментировала Настя в интервью Insider.