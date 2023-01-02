Российский поэт и сценарист Семен Слепаков 31 декабря в Instagram разместил стихотворение о российском мальчике по имени Вова. который угрожает уничтожить с помощью «Новичка» Деда Мороза за то, что тот не воплотил все его желания в жизни «другого Вовы», пишет gordonua.com.
«Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы»: Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза
Артист не называет в стихотворении фамилию президента страны-агрессора Владимира Путина, но отмечает, что тот находится у власти «20 с лишним лет».
В комментариях подписчики Слепакова назвали стихотворение «п...здец каким однозначным».
Вото само стихотворение, пост Слепакова убран из Инстаграма
Здравствуй, старый пид...рас!
Пишет мальчик Вова.
Потрудился в прошлый раз
Ты весьма хреново!
Целых 20 с лишним лет,
Что писал я ранее,
Выполнял ты четко, дед,
Все мои желания!
Вел себя как Дед Мороз,
А не как мудила!
Может, скажешь, что стряслось?
Все ж нормально было!
Я о чем тебя просил,
Чучело седое?
Чтоб я речь произносил
И хлопали мне стоя!
Обожали чтоб в стране
Все меня, паскуда!
И летали чтоб ко мне
Звезды Голливуда!
Чтоб опять в журнале Time
На обложке был я!
Письма что ли не читаем,
Жопа ты кобылья?!
Я просил тебя, болван,
Чтоб политик намба ван
Стал бы я на свете!
Помнишь строчки эти?
Чтоб меня считали все
И в ООН, и в ПАСЕ
Справедливым, смелым!
Ну а ты что сделал?!
Все, дурак, напутал ты –
В год минувший Новый
Воплотил мои мечты
Для другого Вовы!
Исправляй, тупой старик,
Все одним моментом!
А иначе станешь вмиг
Ты "иноагентом"!
Если не возьму я вдруг
К лету Украины,
Я, бл...дь, Нижний твой Устюг
Превращу в руины!
А Снегурочку в Дубай
Я отправлю к шейхам!
Там устроят ей гудбай
И салам-алейкум!
А на посох, старичок,
Твой волшебный, сука,
Мы намажем "Новичок",
Чтоб подох ты в муках!
Понял? Вот и молодец!
Действуй, хрен моржовый!
А не то тебе п...здец!
С уваженьем, Вова.