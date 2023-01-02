«Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы»: Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза

Российский поэт и сценарист Семен Слепаков 31 декабря в Instagram разместил стихотворение о российском мальчике по имени Вова. который угрожает уничтожить с помощью «Новичка» Деда Мороза за то, что тот не воплотил все его желания в жизни «другого Вовы», пишет gordonua.com.