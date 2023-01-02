ФОТО ⟩ Северное сияние в Эстонии – это незабываемое зрелище: никогда еще оно не было столь ярким

Несколько живописных снимков из Харьюмаа и Ярвамаа были опубликованы в соцсети 1 и 2 января. Например, Дарья Ленская поделилась с подписчиками фотографиями, сделанными в 21.30 под Таллинном в Тюрисалу. «Я и раньше видела северное сияние, но не столь отчетливо, - пишет она. - Сначала начале ночное небо было немного облачным, поэтому мы просто ждали. Но затем, после того как облака исчезли, я увидела линию на горизонте, которая становилась все ярче и ярче. Затем я увидела сияние и засняла его на камеру. Я поставила камеру на таймер и сделала несколько снимков». По словам Дарьи, зрелище длилось всего около десяти минут, потом исчезло.