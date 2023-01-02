Пн, 2.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

НЕ ПРОЗЕВАЙТЕ! ⟩ Расклад по датам: Володина назвала месяцы, когда можно разбогатеть в 2023 году

Limon.ee
Расклад по датам: Володина назвала месяцы, когда можно разбогатеть в 2023 году
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Богатство. Иллюстративное фото.
Богатство. Иллюстративное фото. Фото: Krzysztof Zabłocki / PantherMedia / Krzysztof Zabłocki

Этот период станет самым денежным в год Водяного Кролика, пишет teleprogramma.pro.

Василиса Володина дала четкий расклад по датам для денежного довольства. Это самые успешные в материальном плане месяцы 2023 года, когда знаки зодиака могут рассчитывать на поддержку небесных светил.

В своем Telegram-канале астролог поделилась свежим финансовым прогнозом, посулив богатства и достаток тем, кто проявит прозорливость и не забудет свериться со списком самых финансово выгодных дат.

Важным и амбициозным станет период с 21 декабря 2022 года по 31 января. Уже с середины месяца можно запускать новые бизнес-проекты, рассчитывать на прибыль от инвестиций. Особенно Рыбам, Стрельцам, Ракам и Львам.

С 1 февраля по 1 марта – время заработков поменьше, но зато приятнее – от искусства, личных связей и при использовании хорошего вкуса. Везет больше Тельца, Весам и Рыбам.

Знания, научный подход и умение выстраивать социальные контакты лучше монетизировать со 2 марта по 4 апреля. В числе более везучих в эти недели Близнецы и Девы.

Ключевые слова
Наверх