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ВИДЕО ⟩ Необычное новогоднее обращение Путина. Стоп, а вы тоже заметили эту блондинку в кадре? Кто она?

Инна-Катрин Хейн
Необычное новогоднее обращение Путина. Стоп, а вы тоже заметили эту блондинку в кадре? Кто она?
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Кадр из новогоднего обращения Путина
Кадр из новогоднего обращения Путина Фото: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP/Scanpix

Новогодняя речь президента России Владимира Путина была полна военной агрессии и кремлевской пропаганды. На этот раз речь, показанная по российскому телевидению в канун Нового года, была записана в присутствии людей в военной форме в Ростове-на-Дону. Вскоре в Твиттере начались оживленные дебаты о том, кто эта светловолосая женщина в военной форме, которую в последнее время часто видели в присутствии Путина.

Тадеуш Гизкан, белорусский журналист, работающий в Лондоне, одним из первых отметил поразительное сходство этой военнослужащей с другой женщиной, которая в прошлом появлялись на публике рядом с Путиным, пишет Elu24

В сообщении Гизкана в Твиттере представлены три фотографии, на которых блондинка стоит среди солдат во время новогодней речи, позади Путина на религиозном мероприятии и в парусной лодке с Путиным и Дмитрием Медведевым.

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