ВИДЕО ⟩ Необычное новогоднее обращение Путина. Стоп, а вы тоже заметили эту блондинку в кадре? Кто она?

Новогодняя речь президента России Владимира Путина была полна военной агрессии и кремлевской пропаганды. На этот раз речь, показанная по российскому телевидению в канун Нового года, была записана в присутствии людей в военной форме в Ростове-на-Дону. Вскоре в Твиттере начались оживленные дебаты о том, кто эта светловолосая женщина в военной форме, которую в последнее время часто видели в присутствии Путина.